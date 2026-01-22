La factura de la luz de febrero podría alcanzar los 105 euros/Mwh debido a las bajas temperaturas, según Tempos Energía

Archivo - Torres de tensión, en una foto del archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La factura de la luz del próximo mes de febrero podría alcanzar los 105 euros el megavatio hora debido a las bajas temperaturas, lo cual "no se traducirá en una crisis", pero sí establecerá un mercado "en modo defensivo, caro y muy sensible a cualquier circunstancia".

Según ha explicado el director general de la consultora energética Tempos Energía, Antonio Aceituno, "la respuesta inmediata de la persistencia del frío pasa por un mayor consumo térmico que se traduce en la merma del colchón de las reservas del gas y en una mayor sensibilidad ante cualquier acontecimiento". Para el experto, el "detonante" de este cambio es el clima, ya que se esperan temperaturas de entre dos y cuatro grados por debajo de la media de Europa central y con una Alemania que registra temperaturas de hasta -3,8 grados.

Por otro lado, las reservas caen hasta el 55 por ciento y con un volumen de extracciones alrededor de los 930 millones de metros cúbicos diarios. Para el CEO de Tempos Energía, esta situación "no refleja escasez, pero sí menor margen de error y con un gas imperante".

En el caso de que el frío no se mantenga, el mercado gasístico puede estabilizarse en un precio entre los 30 y 33 euros el megavatio la hora, miengtras que la electricidad se movería entre los 85 y 90 euros el megavatio hora para el mes enero, 80 y 90 euros en febrero, y ya para el mes de marzo situaría su precio entre los 50 y 60 euros el megavatio hora.

FUTUROS ELÉCTRICOS

Desde la consultora han señalado que el mercado gasístico ha vivido un "rebote fulminante del 34,70 por ciento" en los primeros días del mes de enero. En este sentido, Aceituno ha subrayado que "es el mayor impulso semanal en más de dos años, que rompe el letargo de los precios bajos". El caldo de cultivo de esta "tormenta perfecta" viene dado por la mayor demanda de calefacción con consumos diarios en Europa en máximos desde el 2022 por encima de los 2.000 millones de metros cúbicos.

Además, el frío, que se vive tanto en Europa como en el noreste de Asia, incrementa el miedo a competir por el gas natural, acentuado también por los riesgos geopolíticos que activan las compras. A pesar de todo ello, el precio del gas se encuentra un 20 por ciento por debajo de hace un año y lejos de su máximo vivido; no obstante, en la actualidad, el mercado del gas "sale de la zona baja y entra en la intermedia sin tensión estructural".

Según ha expuesto Aceituno, el mercado eléctrico reacciona ante este giro del gas con un repunte en el segundo y tercer trimestre, aunque las energías renovables acogen el impacto, al igual que el riesgo térmico resulta menor. Por su parte, el cuarto trimestre de 2026 y el primero del 2027 recogen una "subida cautelosa".

LAS HORAS MARCAN EL PRECIO DEL POOL

El presente mes de enero sitúa el pool en los 87,15 euros el megavatio hora, lo que se traduce en un 11,90 por ciento más frente al pasado mes de diciembre. A pesar del incremento del precio, el pool aún se sitúa un 9,9 por ciento por debajo de enero del año anterior. Para el CEO de Tempos Energía, "la clave no está en el precio medio sino en cómo se va formando a lo largo del día". "Durante el inicio de enero, el mediodía continúa en una situación cómoda, pero es la tarde la que concentra el verdadero sobrecoste".

El precio máximo alcanza los 166 euros el megavatio hora y ya son más del 30 por ciento de las horas totales las que se sitúan por encima de los 100 euros. La consultora ha apuntado a la energía solar y la eólica como "los flotadores", puesto que la primera crece un 5,5 por ciento, "aportando volumen suficiente y la eólica se dispara un 35 por ciento convirtiéndose en el gran freno del sistema".

EL BRENT PIERDE "COMODIDAD"

Por otro lado, el precio del barril de petróleo Brent ha entrado en el primer trimestre del año en una fase de "equilibrio vigilado" y según los expertos, el suyo "no es un mercado en crisis, pero tampoco resulta estar cómodo". En él conviven el excedente estructural de la oferta, que contiene los precios a medio plazo, y por otro lado, los riesgos geopolíticos y las fricciones físicas localizadas, que como señala Aceituno "impiden la corrección limpia y mantiene viva la prima de riesgo".

A mediados de este mes de enero, el Brent cerró en los 66,10 dólares por barril, protagonizando un rebote rápido en 'V' desde el inicio del año, y en apenas dos semanas se ha movido en un rango de casi ocho dólares.

A partir de este análisis, el escenario "más coherente" situaría al Brent entre los 62 y 70 dólares por barril durante el primer trimestre. Esta horquilla de precios es la que se ha mantenido durante el último trimestre de 2025, "por debajo claramente de los precios del invierno pasado, con elevada volatilidad debido a la actualidad, pero sin una tendencia definida", según ha indicado Aceituno.

Desde Tempos Energía han explicado que el Brent "está esperando un catalizador real y hasta que llegue se seguirá moviendo entre el exceso de oferta, que empuja hacia abajo, y los riesgos que le impiden caer". Con la vista puesta a los próximos meses, la OPEP+ actuará "más como gestor de suelo que como impulsor alcista, con los recortes funcionando como red de seguridad".

En este contexto, la demanda invernal empieza a perder fuerza estacional mientras China mantiene una estrategia oportunista. "El entorno macro, con un dólar firme apoyado por la Reserva Federal, endurecerá el listón para cualquier situación sostenida en él". "Por su parte la geopolítica seguirá siendo un factor intermitente pero el mercado necesita hechos y no titulares para romper los rangos de manera duradera", han expuesto desde la consultora.