Facua Córdoba advierte de incumplimientos en la estación de autobuses de la capital y reclama a la Junta "mayor control"

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación de consumidores Facua Córdoba ha criticado este jueves "incumplimientos en la estación de autobuses de la capital", pues "ni el puesto de control de autobuses ni el servicio de información a usuarios cumple con los horarios establecidos en el pliego de condiciones", motivo por el que ha reclamado a la Junta de Andalucía "mayor control".

En este sentido y en una nota, Facua ha afirmado que considera "especialmente grave" que el Gobierno andaluz, "en su condición de responsable, no esté ejerciendo un control ni una supervisión efectiva del cumplimiento del contrato de concesión de servicios de la estación de autobuses de Córdoba capital".

Así las cosas, la asociación ha solicitado a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda que "inste a la concesionaria (Vectalia) a cumplir lo estipulado en los artículos 2.6 y 2.10.1 del contrato, que regulan los horarios de los puestos de información y control".

El pliego de condiciones, según ha informado Facua establece que "el servicio de información a usuarios debe estar disponible entre las 07,00 y las 21,00 horas, mientras que el puesto de control de autobuses debe permanecer operativo de 06,00 a 23,00 horas". Sin embargo, "se ha constatado que ninguno de estos servicios cumple con los horarios establecidos, lo que supone una reducción significativa de la atención que se presta a la ciudadanía".

A juicio de Facua Córdoba, "este incumplimiento no solo vulnera las obligaciones contractuales de la concesionaria, sino que también perjudica gravemente a los usuarios del transporte público, quienes quedan desatendidos en franjas horarias críticas". Además, ha calificado de "especialmente preocupante la falta de medidas por parte de la Junta de Andalucía frente a unos incumplimientos que han sido denunciados de manera reiterada a lo largo de los últimos años por parte de la asociación".