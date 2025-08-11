Facua lamenta que el Córdoba CF siga "sin garantizar un estadio libre de humo"

Un aficionado fumando en el estadio durante el partido entre el Córdoba CF y el Real Betis celebrado el pasado 25 de julio. - FACUA CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores Facua Córdoba ha recordado este lunes que durante los últimos meses ha enviado al Córdoba CF "hasta tres solicitudes formales para que se prohíba fumar dentro del estadio Baherain Victorius Nuevo Arcángel, al menos en las zonas de gradas, donde niños, personas mayores y otros espectadores se ven expuestos involuntariamente al humo, convirtiéndose así en fumadores pasivos".

Lamentablemente, según ha señalado Facua Córdoba en una nota, el Córdoba CF sigue "sin garantizar un estadio libre de humo", pues, "hasta la fecha", la oganización de consumidores "no ha recibido ninguna respuesta por parte del club blanquiverde", y "este silencio contrasta con la creciente tendencia en numerosos estadios de España y Europa, donde ya se han implementado políticas activas para proteger a los asistentes del humo del tabaco y fomentar entornos deportivos más seguros y saludables".

Para Facua Córdoba, resulta "especialmente llamativo que el propio Córdoba CF impulsara en mayo de 2023 una campaña de colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer donde mostraba su predisposición a apoyar la investigación y mejorar la tasa de supervivencia frente a esta enfermedad. Esta iniciativa, sin embargo, entra en contradicción con la inacción del club respecto a la creación de un estadio libre de humo".

Por ello, la asociación ha reiterado su petición y espera que el Córdoba CF "reconsidere su postura e implemente medidas efectivas para declarar su estadio como un espacio 100% libre de humo. La salud de sus abonados, y en especial la de los más vulnerables, debe ser una prioridad inaplazable".