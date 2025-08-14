Fallece un ciclista en un accidente de tráfico en Granada capital

Archivo - Un guardia civil de Tráfico en la carretera. - 112 - Archivo

GRANADA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha perdido la vida en la mañana de este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en Granada capital, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 8.30 horas, varios testigos han llamado al teléfono 112 para indicar que se había producido una colisión entre una furgoneta y una bicicleta, en el kilómetro 5 de la A-92G, han indicado en una nota.

En ese contexto, añadían que el ciclista había caído por un terraplén y estaba mal herido. La sala del 112 ha informado de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a los Bomberos de Granada y a Parque de Maquinaria.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar del accidente han confirmado el fallecimiento del ciclista, que es un hombre de 85 años.