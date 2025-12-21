Un fallecido en las carreteras andaluzas en el primer fin de semana de la operación especial de tráfico de Navidad 2025

Archivo - Imagen de archivo de carretera Huelva sentido Portugal. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido en el único accidente mortal contabilizado por la Dirección General de Tráfico (DGT) en el periodo comprendido entre las 15,00 horas del pasado viernes, 19 de diciembre, y las 20,00 horas de este domingo día 21, que coincide con el primer fin de semana de la operación especial de tráfico activada por la Navidad 2025-2026.

De esta manera, según el balance provisional de la DGT, consultado por Europa Press, el accidente se produjo a las 22,55 horas del pasado viernes en el kilómetro 816,560 de la carretera N-630, en el término municipal de Sevilla capital, donde un peatón murió atropellado por un turismo.

El pasado fin de semana se saldó con dos fallecidos en los dos accidentes mortales contabilizados por la DGT en las carreteras interurbanas de Andalucía entre las 15,00 horas del viernes 12 y las 20,00 horas del domingo 14 de diciembre.

Además, cuatro personas perdieron la vida por accidentes de tráfico en las carreteras interurbanas de Andalucía en el primer fin de semana de la operación especial de tráfico de la Navidad del año pasado, según se recogía en el balance de la DGT del periodo comprendido entre las 15,00 horas del viernes, 20 de diciembre de 2024, y las 20,00 horas del domingo día 22 de diciembre del pasado año.