Muere un hombre tras ser atropellado en una de las salidas de Sevilla hacia el Aljarafe en la N-630

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 57 años de edad ha fallecido en la noche de este pasado viernes tras haber sido atropellado en una de las salidas de Sevilla hacia el Aljarafe, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 816,5 de la carretera N-630, en una bifurcación con dirección el Aljarafe, cerca de la zona de Blas Infante, sobre las 22,55 horas, donde un turismo acabó colisionando con un peatón que irrumpía la calzada.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a esta agencia, la sala coordinadora dio el aviso a los efectivos de Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y sanitarios del 061.