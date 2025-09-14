Un fallecido y una mujer herida tras impactar su vehículo contra unas rocas en Iznalloz (Granada)

Archivo - Granada.-Sucesos.- Una colisión entre dos motos en la A-348, a su paso por Órgiva, deja un fallecido y un herido grave - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

El carril derecho de la A-44 permanece cerrado desde el kilómetro 84,5 al 80, en sentido decreciente

IZNALLOZ (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

Un accidente de tráfico registrado este domingo en la A-44 a la altura de la localidad de Iznalloz (Granada) se ha saldado con un fallecido y una mujer herida, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, ha detallado que el teléfono 112 ha atendido sobre las 13,04 horas la primera de varias llamadas de socorro que alertaban de la salida de vía de un turismo que ha impactado contra unas rocas y ha quedado volcado, a la altura del kilómetro 78+700, sentido Bailén. Según indicaban los alertantes, en el interior del vehículo había dos personas atrapadas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero y equipo médico, de los Bomberos de Iznalloz, de la Guardia Civil de Tráfico, así como personal de mantenimiento de la vía.

Los Bomberos han rescatado del interior del vehículo siniestrado a la copiloto y al piloto, este último fallecido. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que el carril derecho de la vía continúa cerrado, lo que está provocando retenciones desde el kilómetro 84,5 al 80, en sentido decreciente.