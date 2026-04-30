Las familias de alumnos del CEIP López Diéguez de Córdoba "abrazarán" el centro para reclamar otra línea de Infantil

Cartel de la acción en favor de dotar al CEIP López Diéguez de otra línea de Infantil de 3 años. - AFA LÓPEZ DIÉGUEZ

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las 29 familias de alumnos de Educación Infantil de 3 años del CEIP López Diéguez de Córdoba llevarán a cabo el próximo lunes, con el apoyo la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del colegio, del Consejo de Distrito Centro, de las asociaciones vecinales del entorno y del sindicato Ustea, el acto simbólico de "abrazar" al colegio, para pedir a la Junta de Andalucía que dote al centro de otra línea de Infantil de 3 años, y que así no queden sin escolarizar en este colegio ninguno de los niños cuyos padres lo han solicitado, 29 para un total de 22 plazas.

En este sentido y a través de un manifiesto, las citadas familias han explicaod que "el pasado 20 de abril, tras las adjudicaciones provisionales de las peticiones de plaza en el CEIP López Diéguez para la escolarización de los niños de 3 años, un total de siete familias han quedado sin plaza", mientras que "otras siete están pendientes de un sorteo para saber si finalmente podrán escolarizar a su hijo en el centro que han escogido".

De este modo, "para una ratio máxima de 22 alumnos por clase, el centro ha recibido 29 solicitudes, de las cuales alguna de las que han quedado fuera es de atención especial, por lo que computa el doble", y consideran estas familias que "el CEIP López Diéguez tiene instalaciones de sobra para de forma inmediata poder atender una nueva línea", sobre todo porque "es un colegio que tradicionalmente ha sido de dos líneas".

Las familias han recordado que el CEIP López Diéguez viene siendo en los últimos años "uno de los colegios públicos mejor valorados de España", y ello se ha "conseguido desde un colegio de barrio de Córdoba, con recursos económicos muy limitados, pero con otra gran cantidad de recursos humanos y colaboraciones con el barrio, que hacen que el colegio se haya convertido en un referente de la participación y la coeducación dentro y fuera del aula".

Por eso, las 29 familias quieren "participar de este colegio" que es el de su barrio y que representa su "manera de entender la escuela pública", es decir, "abierta, participativa, consciente, y activa en su entorno" y, por ese motivo, no van a matricular a sus hijos "en otro centro", sino que se han organizado para "luchar" con el objetivo de que "el colegio recupere una segunda línea".

En este contexto, el próximo lunes día 4 de mayo, a las 18,30 horas y con el mencionado respaldo de la AFA López Diéguez, del Consejo de Distrito Centro, de las asociaciones vecinales del entorno y del sindicato Ustea, le darán "un abrazo colectivo" al colegio, "en señal de defensa de la escuela pública" y apoyo a estas familias, considerando que la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta en Córdoba "debe entender que la escuela pública responde a lógicas más ricas y complejas que las meramente económicas".

APOYO DE USTEA

Por su parte y a través de un comunicado, el sindicato Ustea Córdoba ha manifestado su "respaldo firme a las familias del CEIP López Diéguez, quienes han alzado la voz ante la insuficiencia de plazas para la escolarización en Infantil de 3 años de cara al próximo curso".

A este respecto, el sindicato ha señalado que, "a pesar de existir una demanda real que supera la oferta actual, siete niños y niñas han quedado sin plaza en su centro prioritario, evidenciando una planificación que responde a intereses privados y no a las necesidades de los barrios", cuando, además, "el centro cuenta con instalaciones y recursos más que suficientes para asumir la ampliación de líneas que ya poseía en años anteriores y que le han sido progresivamente suprimidas".

En conclusión, para el sindicato, "no se trata de una imposibilidad material, sino de una clara falta de voluntad política y de una estrategia para desmantelar la educación pública", recordando que desde la Junta "se ha esgrimido con vehemencia la bandera de la libertad de elección de centro para las familias", una premisa que, según Ustea, "se incumple sistemáticamente cuando la demanda se dirige a la escuela pública".