Fampa Los Olivos señala "dejación" en el mantenimiento de centros educativos de Jaén y pide "un plan real de inversión"

Archivo - Imagen de archivo del IES Cástulo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Centros Públicos de Jaén, Fampa Los Olivos, ha denunciado este martes la "dejación" en el mantenimiento de muchos de ellos y ha pedido "un plan real de inversión, mantenimiento y reforma".

Un panorama del que ha puesto como ejemplos al IES Cástulo y la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Carlota Remfry, ambos en Linares, que permanecen sin actividad lectiva presencial. En el primer caso, los estudiantes de ESO están recibiendo clases telemáticas y el resto han sido reubicados en otros centros; mientras que el alumnado de la escuela se ha trasladado el instituto Reyes de España.

En una nota, Fampa Los Olivos ha expresado su "profunda preocupación y malestar" ante una situación que es "consecuencia directa de años de falta de inversión, reforma y mantenimiento adecuado de los centros educativos públicos".

Ha señalado, además, que se "está generando un grave trastorno organizativo, emocional y académico tanto para el alumnado como para sus familias" del IES Cástulo. "Esta realidad resulta especialmente preocupante para el alumnado que se encuentra preparando pruebas decisivas como la Selectividad, al ver alteradas sus rutinas educativas, sus espacios de estudio y sus condiciones de aprendizaje en un momento clave de su trayectoria académica", ha lamentado.

Con respecto a la Escuela Oficial de Idiomas Carlota Remfry, ha considerado que la reubicación en el instituto Reyes de España es "una solución provisional que, aunque permite continuar con la actividad docente, no deja de ser un parche ante un problema estructural mucho más profundo".

"Queremos dejar claro que no se puede responsabilizar a un episodio meteorológico puntual de una situación que es consecuencia directa de la dejación en el mantenimiento preventivo y la falta de inversión sostenida en infraestructuras educativas. Los centros educativos no pueden mantenerse en condiciones dignas si no se destinan los recursos necesarios para su conservación, reforma y modernización", ha recalcado la Fampa.

En este sentido, ha defendido que la educación pública no puede seguir funcionando "a base de soluciones improvisadas que generan desigualdad, incertidumbre y perjuicios para el alumnado". Y es que, según ha destacado, la enseñanza presencial, segura y en condiciones adecuadas es un derecho y "no un privilegio sujeto a la suerte del estado de los edificios".

Por todo ello, la federación ha exigido a la administración educativa competente "una actuación urgente y decidida que vaya más allá de medidas provisionales". De ahí que haya demandado "un plan real de inversión, mantenimiento y reforma de los centros educativos públicos, garantizando la seguridad, la estabilidad y la calidad educativa que merecen el alumnado y sus familias".

Finalmente, Fampa Los Olivos ha reafirmado su compromiso con la defensa de la escuela pública y ha asegurado que "continuará alzando la voz ante cualquier situación que ponga en riesgo el derecho a una educación digna, equitativa y de calidad en la provincia de Jaén".