La Federación de Mayores pide "por quinta vez" reunirse con Moreno para tratar la dependencia: "No nos derive, lidere"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita a la residencia de mayores La Orden de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) han enviado "por quinta vez" una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para solicitar una reunión por la "profunda preocupación" que les causa la "situación insostenible" del sistema de atención a la dependencia de la región.

La carta, remitida por el presidente de dicha Federación, Martín Durán, pretende reflejar "la realidad dramática", que muestra una "insuficiencia estructural" del modelo vigente y exige "una respuesta inmediata y valiente" por parte del Gobierno andaluz.

Así, en el escrito han pedido "no ser derivados" a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad. "Por quinta vez, nos dirigimos a usted, tras ser reiteradamente derivados a la Consejería de Inclusión Social. Si bien valoramos el trabajo técnico de la Consejería, la solución a esta emergencia social requiere decisiones de su nivel: solo usted tiene competencia para aprobar el incremento presupuestario que las personas dependientes exigen y necesitan con urgencia", han expresado.

Entre 2018 y 2024, según la FOAM, un total de 54.608 personas fallecieron en Andalucía "sin haber recibido la prestación o servicio al que tenían derecho". "Solo en los primeros ocho meses de 2025 han muerto 5.029 personas más en lista de espera. A 31 de agosto de este año, constan 429.699 solicitudes registradas, 52.959 personas aún pendientes de atención y 298.306 beneficiarios efectivos", ha expuesto.

El tiempo medio de espera "alcanza ya los 565 días, el más elevado de España", aseguran. Asimismo, el gasto autonómico en dependencia "permanece estancado" en torno al 0,6% del PIB, "muy por debajo" de la media nacional (0,8%) y "aún más lejos" de comunidades que superan el 0,9% o incluso el 1%.

"Los 0,60% del PIB no son un dato: son 44.581 personas esperando y 8.378 voces silenciadas. Señor Presidente, la gestión se delega; la dignidad se lidera. No nos derive, lidere", han declarado.

"Señor Presidente, este esfuerzo no es solo una cuestión de justicia social, sino también de responsabilidad institucional y de respeto a los derechos y la dignidad de miles de personas mayores y dependientes en Andalucía", finalizaba firmando Durán.