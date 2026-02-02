Feministas de Granada registran denuncia en la Agencia de Protección de Datos por fallos en las pulseras antimaltrato

Archivo - Imagen de archivo de una concentración organizada en recuerdo de las víctimas de violencia machista por la asociación La Volaera frente al Ayuntamiento de Granada - ÁLEX CÁMARA/EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación de mujeres granadina La Volaera ha registrado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por los fallos de las pulseras telemáticas de seguimiento para la seguridad de víctimas de violencia de género. El escrito, que toma como base los casos de los que ha tenido conocimiento a través de un formulario confidencial puesto en marcha hace dos meses, advierte de posibles vulneraciones de derechos de estas mujeres por parte del Ministerio de Igualdad y de las empresas responsables del servicio.

Así lo ha confirmado a Europa Press la presidenta de esta asociación feminista granadina, María Martín Romero, que a principios del pasado diciembre ya había reunido diez casos de mujeres víctimas de violencia de género afectadas por estos fallos de las pulseras telemáticas de seguimiento a través de un formulario "seguro y confidencial".

A través de su perfil en Instagram, la asociación avanzó entonces que pretendía evaluar la viabilidad de una acción de responsabilidad patrimonial contra las Administraciones Públicas competentes cuando los fallos del sistema hayan causado daños o perjuicios.

Cabe recordar que Martín Romero increpó en persona el pasado 13 de noviembre a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acusándola de ser "cómplice de los asesinos y de los maltratadores" mientras atendía a los medios a la entrada de la Facultad de Derecho de Granada antes de clausurar el VIII Congreso Internacional Género y Derecho al hilo de los fallos en las pulseras antimaltrato.

En una nota de prensa este lunes, Martín Romero, que apunta también a la "violencia institucional" que entiende ha llevado a cabo el Gobierno en este asunto, ha señalado que, "tras el llamamiento público" realizado cuando se puso en marcha el formulario para que "mujeres de toda España que se hubieran visto afectadas por las deficiencias en el sistema de seguridad", se ha formulado "esta denuncia en su representación".

Su departamento jurídico ha interpuesto denuncia en concreto por posibles vulneraciones del Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Podrían venir derivadas por "graves fallos técnicos y deficiencias de seguridad del sistema gestionado por el Ministerio de Igualdad y ejecutado por la Unión Temporal de Empresas entre Vodafone y Securitas".

Para Martín Romero, ha proseguido, "este paso es importante no sólo porque se erige como la primera denuncia de este tipo que se presenta en nuestro país sino porque, además de ayudar a las mujeres que han dado este paso, ayudará a las miles de víctimas que se han podido ver afectas por esta tortura institucional".

"Queremos que tanto el Ministerio de Igualdad como las empresas encargadas de este servicio respondan ante la ley por su negligencia", ha apuntado también la presidenta de La Volaera.

Los hechos denunciados incluyen una supuesta "pérdida e indisponibilidad de datos históricos, caídas del sistema, alertas erróneas o no generadas, falta de trazabilidad e integridad de la información y posible manipulación/supresión de registros e informes remitidos a órganos judiciales".

Serían "incidencias" que podrían haber "afectado directamente a la seguridad de las víctimas, generando riesgo, desprotección y perjuicios personales y procesales, sin constar notificación adecuada de brechas a la AEPD ni a las afectadas", añaden las denunciantes, que inciden en que no van a "tolerar ninguna revictimización más" en relación con este asunto.