La FEMP traslada su solidaridad a los afectados por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Reunión de la junta de gobierno de la FEMP, presencial desde el Ayuntamiento de Córdoba (izda.) y desde la sede de la federación en Madrid (dcha.) - FEMP

CÓRDOBA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha trasladado este martes 'in situ' su "solidaridad a los afectados por el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)", en un encuentro que la presidenta de la federación, María José García-Pelayo, ha presidido desde el Ayuntamiento de Córdoba, junto con el alcalde de la ciudad, José María Bellido, vocal de la junta y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

También en la ciudad andaluza, según ha informado la FEMP en su web, consultada por Europa Press, han participado la vicepresidenta primera y alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la portavoz del grupo IU-Compromís-Comuns-Podemos y alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aida Castillejo. El resto de miembros de este órgano de gobierno de la FEMP se han sumado al encuentro presencialmente desde Madrid, o por videoconferencia desde diferentes puntos.

García-Pelayo ha incidido en el "apoyo unánime del municipalismo a las víctimas" de Adamuz y su "pésame" a las familias, al tiempo que ha deseado "una pronta recuperación a los heridos" y ha mostrado su agradecimiento a los servicios sanitarios y de emergencia.

En este sentido, tal y como han hecho el resto de componentes de la junta, ha agradecido la acogida del alcalde de Córdoba, resaltando que, en este día, querían tener "un gesto del municipalismo con la provincia de Córdoba", acompañando a todos los afectados por la tragedia, puesto que "llevamos en el alma a todas las víctimas", ha indicado.

La presidenta de la FEMP, que posteriormente se ha traslado al centro cívico de la capital cordobesa donde se está atendiendo a las familias, ha anunciado que, "una vez que pase este primer momento tan doloroso, en el que lo primero es acompañar a las familias", la FEMP rendirá un homenaje en recuerdo de todos cuantos han perdido la vida o han resultado heridos, pero también agradeciendo "a los servicios de ayuda y emergencia que están dando ejemplo de coordinación acertada, como un equipo único, a la altura de lo que esperan los ciudadanos".

"Las cosas funcionan cuando vamos todos de la mano", ha incidido García-Pelayo, quien a las 6,20 horas de este mismo martes ha tenido oportunidad de hablar con el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, a quien ha ofrecido el apoyo de los alcaldes de España.

Esta idea de coordinación también la ha subrayado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha destacado el hecho de que "la primera atención a los heridos se llevó a cabo de Adamuz", y ha agradecido a los cuerpos de bomberos de entidades locales que, "desde el minuto uno", estuvieran "prestando su ayuda en los rescates".

"Los ayuntamientos y diputaciones de toda España han dado la talla y estamos aquí bajo la dirección de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España", ha aseverado, al tiempo que señalado que "el escenario cero es casi de guerra y el dolor de las familias es tremendo", por lo que ha agradecido la solidaridad y profesionalidad de todas las administraciones que están ayudando, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, UME, servicios de emergencia y sanitarios.

En este contexto y, a partir del decreto del Gobierno que ha establecido el luto oficial en toda España, las banderas de la FEMP, como las de los ayuntamientos de toda España, ondean desde la madrugada de este martes a media asta, en señal de duelo.

GUÍAS DE LA FEMP

En cuanto a los temas tratados durante la reunión, cabe destacar que la junta ha abordado la 'Guía Práctica y Políticas de Uso de la IA para las Entidades Locales'. Este documento ha sido diseñado con un marcado carácter práctico con casos de uso reales de forma que sirva de ayuda directa a las entidades locales que pretendan iniciar proyectos de despliegue de Inteligencia Artificial en sus organizaciones.

Junto a este documento, también se ha dado cuenta de la 'Guía de Aplicaciones Móviles de Ciudad', cuyo objetivo es ofrecer un marco de referencia técnico, normativo y organizativo que oriente a los ayuntamientos en el desarrollo e implementación de soluciones móviles eficaces, seguras y sostenibles.

Esta guía ofrece a los responsables municipales una herramienta útil para la toma de decisiones informadas, que garantice el cumplimiento legal, la interoperabilidad entre sistemas, la accesibilidad universal, la protección de datos personales y la eficiencia operativa.

Durante la reunión de la junta de gobierno de la FEMP se ha analizado el 'Acuerdo Rural. Liderando la transición desde los municipios rurales', que recoge las conclusiones de las jornadas celebradas en Ourense los días 28 y 29 de octubre de 2025.

LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD

Junto a ello, a propuesta de la Comisión de Transporte, Movilidad e Infraestructuras de la FEMP ha trasladado su postura ante los recientes cambios introducidos por Renfe en la programación de las líneas de Alta Velocidad en España, que han supuesto la supresión de paradas y la modificación de horarios en diferentes municipios del territorio nacional.

La comisión considera "necesario que se exploren alternativas viables que permitan compatibilizar los objetivos de eficiencia con el mantenimiento de un acceso equitativo a la movilidad de alta velocidad".

La FEMP ha reiterado su voluntad de "colaboración" con Renfe, con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las comunidades autónomas, "para identificar fórmulas que aseguren la participación de los municipios en la definición de las soluciones más adecuadas". La implicación de los gobiernos locales "permitirá, sin duda, encontrar alternativas ajustadas a la realidad de cada territorio y contribuirá a reforzar la confianza de la ciudadanía en un servicio público esencial para la cohesión territorial".

OTROS ACUERDOS

Por último, la junta de gobierno de la FEMP ha aprobado diversos convenios y acuerdos, como el Acuerdo Marco de Colaboración entre la Secretaría de Estado de Migraciones y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Protocolo General de Actuaciones entre el Miterd y la FEMP para promover y facilitar el desarrollo de iniciativas locales en materia de cambio climático (2025-2029), y el Protocolo General de Actuación entre el Instituto Geográfico Nacional, el Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica y la FEMP.

También se han aprobado el Convenio de Colaboración entre Feria de Zaragoza y la Federación Española de Municipios y Provincias, el Convenio Marco de Colaboración entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Comité Olímpico Español para el desarrollo de acciones conjuntas, y la Adenda 2025-2028 al Convenio Marco de Colaboración entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Comité Olímpico Español para el desarrollo de acciones conjuntas.

Finalmente, se ha dado el visto bueno al Acuerdo Marco de Colaboración entre el Instituto España Se Mueve y la Federación Española de Municipios y Provincias, al Convenio de Colaboración entre la Federación de Capitales y Ciudades Mundiales del Deporte (Aces) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y al Convenio de Colaboración finalista entre la Federación Española de Municipios y Provincias y la Fundación ACS.