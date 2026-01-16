Archivo - Zona de casetas expositoras en la pasada edición de la Feria del Libro de Jaén. - ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS

JAÉN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Jaén celebrará su trigésimo novena edición entre los próximos 8 y 17 de mayo con la calle Roldán y Marín como ubicación para las casetas expositoras.

Mantendrá así su emplazamiento "en pleno centro urbano y comercial de la ciudad", según ha explicado en una nota Francisco González, presidente de la Asociación Provincial de Librerías y Papelerías de Jaén, entidad organizadora de este evento.

González ya ha mantenido los primeros contactos con los representantes de las instituciones públicas que apoyan la feria, "con el objetivo de trabajar con la mayor antelación posible y así ir confeccionando con mayores garantías los diferentes aspectos que la conforman".

"Pretendemos seguir creciendo y estamos convencidos de que lo vamos a conseguir", ha afirmado el presidente de los libreros jiennenses, quien ha añadido que en las próximas semanas se irán dando dando a conocer las actividades y eventos que se van concretando, así como la identidad de la persona que pregonará la feria este año.

El escritor David Uclés fue el pregonero de la pasada edición, en la que participaron 24 casetas. Además, contó con una programación formada por cerca de 130 actividades, como presentaciones y firmas de libros, encuentros con escolares, cuentacuentos o magia.