Fernández destaca que el plan de inversiones de Aena 2027-2031 "modernizará y hará más sostenibles" los aeropuertos

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plan de inversiones presentado este jueves por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en los aeropuertos de la red de Aena durante el quinquenio 2027-2031 "tendrá su impacto en las infraestructuras aeroportuarias andaluzas, garantizando la modernización, sostenibilidad y ofreciendo mayor calidad del servicio para dar respuesta al crecimiento continuado de la demanda", ha afirmado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández.

Ha explicado que dicho plan, dotado con unos 13.000 millones de euros --"la mayor inversión en nuestra red aeroportuaria de las últimas décadas", ha puntualizado--, supondrá atender el incremento de tráfico aéreo demandado, tanto por las compañías y como por el sector turístico, "precisamente en un momento en el que el número de pasajeros internacionales mantiene un crecimiento continuado, como podemos observar en Andalucía, donde del pasado mes de agosto se contabilizaron más de 1,38 millones de viajeros, un 6% más que en el mismo mes de 2024 y que si los sumamos a lo contabilizado desde enero, la cifra asciende a 9,47 millones, un 8,5% más que en el pasado año".

Fernández ha explicado que esta planificación inversora da continuidad a las actuaciones ya ejecutadas en los últimos años en los aeropuertos andaluces, "permitiendo que continúen adaptando sus instalaciones y servicios a una demanda cada vez más exigentes en materias como la movilidad, calidad y servicios que se ofrecen".

Ese es precisamente otro de los objetivos de dicha inversión, "mejorar la experiencia de los pasajeros, avanzando en comodidad y seguridad, y ofreciendo unas instalaciones modernas, con unos parámetros de mayor calidad y confort adecuado a lo que esperan los usuarios".

La sostenibilidad medioambiental es otro eje fundamental del plan, que engloba inversiones por importe de 1.500 millones destinadas a proyectos tecnológicos, de innovación y de sostenibilidad medioambiental, con el fin de alcanzar el hito de "cero emisiones netas" en 2030, adelantándonos veinte años al compromiso global del sector del transporte aéreo".

Sobre el territorio andaluz, Fernández ha señalado actuaciones como ampliación y mejora de zonas de control de seguridad e implantación de nueva tecnología para el control de equipaje y pasaportes, recrecido de pistas, renovación de climatización, ampliación de aparcamientos y mejoras del sistema eléctrico, entre algunas de las previstas. Especial mención ha hecho al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, donde la inversión prevista alcanza los 1.500 millones de euros.

DORA 2027-2031

La propuesta del plan de inversiones aeroportuarias de Aena, que se incluirá en el DORA 2027-2031, contempla una inversión total 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial).

Tras el exhaustivo análisis de los técnicos de Aena, que es la empresa aeroportuaria más grande del mundo por número de pasajeros y por capitalización bursátil, los 46 aeropuertos y dos helipuertos de Aena en España recibirán las inversiones que precisen para, como hasta ahora, cumplir todos los requisitos de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental.

Todo ello basado en una estrategia transversal de sostenibilidad en el que los aeropuertos de Aena serán Net Zero en 2030, dentro del DORA que ahora se propone.