La Junta llama a contratar el seguro agrario ante el aumento de fenómenos climáticos en el campo andaluz

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha realizado este viernes un llamamiento a la contratación del seguro agrario, al considerarlo una herramienta "fundamental" para hacer frente a las consecuencias de los fenómenos climatológicos que afectan al campo andaluz cada vez con mayor frecuencia.

Así lo ha señalado el consejero en declaraciones en las que ha subrayado la necesidad de reforzar este instrumento ante unas contingencias climáticas que "cada vez más azotan al campo en Andalucía, en España y en el mundo entero", una situación que, según ha reconocido, obliga a las administraciones y al sector agrario a adaptarse a una nueva realidad.

En este contexto, Fernández-Pacheco ha remarcado el compromiso de la Junta de Andalucía con el sistema de seguros agrarios, destacando que desde el Gobierno andaluz se está incrementando de manera significativa el respaldo económico a su contratación.

Fernández-Pacheco ha explicado que el Ejecutivo autonómico está "doblando el presupuesto que había en el año 2018 de apoyo a la contratación del Seguro Agrario", una decisión que responde, según ha indicado, a la necesidad de asumir que este tipo de sucesos climatológicos se están produciendo con mayor asiduidad.

En este marco de apoyo al sector, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural autorizó a finales del pasado año la firma de la tercera adenda al convenio suscrito con la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios, con el objetivo de fomentar la contratación de seguros agrarios en Andalucía durante el ejercicio 2026.

Dicha adenda contempla una dotación económica de 12,5 millones de euros, destinada a incentivar la suscripción de pólizas y a reforzar la protección del sector agrario andaluz frente a los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos adversos.