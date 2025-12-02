Fernández pide "máxima prudencia" con las dos menores halladas muertas en Jaén e incide en que no hay terceras personas

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CENES DE LA VEGA (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido "máxima prudencia" en el caso de las dos menores localizadas muertas en un parque de Jaén capital, al tiempo en que ha incidido en que están abiertas todas las líneas de investigación, aunque ha incidido en que "hasta el momento se descarta la participación de terceras personas"

"Me gustaría en este caso concreto pedir la máxima prudencia a todas las personas, incluyendo también a los medios, me refiero desde el punto de vista de que son dos menores las que lamentablemente han sido protagonistas de esta tragedia absoluta que nos ha consternado a todos y a todas", ha dicho Fernández a preguntas de los periodistas durante una visita institucional al municipio de Cenes de la Vega (Granada).

Ha apuntado que "en este momento está siendo objeto de investigación por parte de la Policía Nacional con todas las líneas de investigación abiertas". Además, ha detallado que se tienen que llevar a cabo "muchas diligencias muy concretas del entorno, de los espacios, de lo que son también los elementos propios de las dos menores trágicamente fallecidas y por lo tanto eso requiere de un análisis pormenorizado".

Por eso, ha advertido que "cualquier conclusión que se pueda hacer, cualquier suposición en este momento, no solamente es prematura, sino que es dañina para todo el entorno familiar y para el respeto y la memoria de las dos menores".

En este sentido ha pedido "máximo respeto" por "esa trágica muerte de las dos menores", al tiempo que ha resaltado que "todo está absolutamente abierto y está sometido al escrutinio pormenorizado de testigos, del entorno, de la familia y de aquellos otros elementos personales de los que se puedan derivar cualquier tipo, evidentemente, de información" que contribuya a "aclarar qué es lo que ha ocurrido".