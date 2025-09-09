Fernández resalta la decisión "inédita" de la Permanente del Consejo de Universidades sobre los grados de Granada y Jaén

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, a la derecha en la imagen de archivo, con el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado la decisión "inédita" de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades aceptando por unanimidad las reclamaciones presentadas por la Universidad de Granada (UGR) con relación a la verificación del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (IA) y por las universidades granadina y de Jaén con relación al de Ingeniería Biomédica.

A su juicio, según ha reflejado el delegado del Gobierno en Andalucía en un audio remitido a los medios, demuestra que la Junta tomó sobre estos grados una "decisión política que nada tiene que ver con motivos razonados y justificados".

"La Comisión del Consejo de Universidades ha confirmado lo que las universidades de Granada y Jaén venían defendiendo: su capacidad y calidad para impartir los nuevos títulos" en tanto "acepta" sus reclamaciones y "aprueba la verificación" de los grados.

Fernández ha afirmado que espera que, "a partir de ahora y de una vez por todas, la Junta escuche a las universidades públicas, admita su error y autorice de forma rápida" a la UGR y la Universidad de Jaén (UJA) a "impartir estos nuevos títulos".

La permanente, según ha finalizado el delegado, "ha actuado con agilidad ante un rechazo de la Junta que, como estamos comprobando, no tiene más justificación que beneficiar a las universidades y centros privados, provocando la pérdida de un tiempo muy valioso y gran incertidumbre para miles de estudiantes".

Sobre este asunto, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha anunciado este martes que ha convocado para el próximo 11 de septiembre un Consejo Andaluz de Universidades extraordinario para dar el visto bueno a la implantación en el curso 2025/2026 del título de Ciencia de Datos e IA de la UGR y del de Ingeniería Biomédica de esta institución en coordinación con la Universidad de Jaén (UJA), paso previo a su posterior aprobación en Consejo de Gobierno.

Entre las reacciones, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se ha congratulado en un mensaje en su perfil de la red social X, recogido por Europa Press, de que la decisión del Consejo de Universidades es una "buena noticia para nuestra ciudad y la UGR, que nos permite seguir fortaleciendo juntos el liderazgo académico, social y económico" de la capital granadina "en los ámbitos de la IA y la biotecnología, a través de la formación".