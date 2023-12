Férriz (PSOE) lamenta "el engaño" de la Junta a Rus (Jaén) con la construcción del nuevo consultorio médico

JAÉN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, ha advertido que la Junta de Andalucía "vuelve a engañar a Rus (Jaén)" con el consultorio médico y no entiende "por qué no aborda los terrenos adquiridos por el anterior equipo de Gobierno municipal para construir el nuevo", una reivindicación que llevará como enmienda el Grupo Socialista al Presupuesto del año 2024 que ha presentado la Junta de Andalucía.

Férriz ha recordado en un comunicado que "había un acuerdo de todos los partidos políticos municipales de que este consultorio se quedaba pequeño", ya que la zona de pediatría "es muy pequeña, las enfermeras comparten espacio y de las tres unidades médicas, una tiene que atender en Canena". A este respecto, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "utilice los 47.000 millones de euros del Presupuesto para incluir la construcción del nuevo Consultorio en Rus", porque "es evidente que mejoraría la calidad asistencial".

Asimismo, Férriz ha afeado a los tres partidos que gobiernan en el Ayuntamiento de Rus --PP, Ciudadanos y Mi Ruz-- de "hacer de quitavergüenzas de Juanma Moreno" porque "hace unos meses pensaban que había que hacer un consultorio nuevo y ahora no lo piensan". "¿Estos partidos no van a abrir la boca? ¿No van a reclamarle a la Junta aquello que en la anterior legislatura les parecía bien? ¿Ahora no les parece bien?", ha cuestionado la socialista.

La portavoz socialista también ha pedido a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que "escuche a los vecinos de Rus, que visite el municipio y que vea cómo faltan espacios, cómo falta una unidad médica y que compruebe que el terreno perfectamente para construir un Consultorio".

A raíz de lo anterior, ha subrayado que la Junta de Andalucía "tiene una hoja de ruta de deteriorar la atención primaria". "Y lo comprobamos cuando nos dan citas para dentro de 15 días, cuando hay zonas sin pediatras, cuando las urgencias están colapsadas o cuando tenemos listas de espera insoportables; pero lo de aquí no tiene nombre, porque habiendo dinero no construyen un consultorio nuevo", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz del PSOE de Rus, Manuel Hueso, ha explicado que el actual Consultorio se construyó en el año 1986 y que era un infraestructura "decente para esa fecha", pero actualmente se ha quedado "obsoleto y anticuado" para los usuarios y los profesionales sanitarios. Es por ello que "llevamos tiempo reclamándolo, tanto con el actual Gobierno de la Junta del PP como con el anterior del PSOE", sin embargo con la administración socialista "no teníamos algo clave, que es la adquisición de unos terrenos por parte del Ayuntamiento de Rus, justo detrás del actual Consultorio", ha aseverado.

Hueso ha detallado que "una vez que se adquirieron, pretendíamos que la Junta de Andalucía hiciera el nuevo consultorio, con el respaldo de todos los partidos políticos del Ayuntamiento", por tanto se trata de "una reivindicación que no tiene color político". "Cuando vino la delegada de Salud acompañado del actual equipo de gobierno de los tres partidos que perdieron las elecciones para gobernar, nos quedamos sorprendidos cuando dijeron que querían evolucionar el consultorio. No sabemos qué significa evolucionarlo", ya que no han recibido información al respecto", ha concluido.