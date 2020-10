FESP-UGT llama "raquítico" el proyecto de Presupuesto de la Junta y señala "la poca eficacia en cobertura de personal"

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha calificado de "raquíticos" los Presupuestos de la Junta de Andalucía destinados a servicios públicos y, a su juicio, se revela "la poca eficacia en la gestión de coberturas de personal en todos los ámbitos y sectores del servicio público, la sanidad, la educación, el sociosanitario, o la justicia".

"No entendemos los controles impuestos a la contratación por parte de la Consejería de Hacienda, no entendemos las limitaciones que se están produciendo en el acceso a las prestaciones públicas, y un largo etcétera que mencionar", ha indicado el sindicato por medio de una nota.

El sindicato ha trasladado que en la Mesa General de Función Pública, celebrada el jueves, "hemos expresado nuestro malestar con las cuentas de la Comunidad para 2021 al no adaptarse a las necesidades reales que requiere la población andaluza en la prestación de unos servicios públicos de calidad".

La Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT Andalucía ha sostenido que "no es acertado destinar fondos a nuevos centros de educación concertada en la educación no obligatoria, mientras no están cubiertas las necesidades en la Escuela Pública Obligatoria".

UGT ha expresado su rechazo "a fijar horarios reducidos en Sanidad y Educación precarizando la prestación de calidad de un servicio público de primera necesidad".

El sindicato traslada su oposición "a la política de recortes en el sistema universitario andaluz" e instamos a que "el Presupuesto 2021 tenga como punto de partida las transferencias del año 2020 más los incrementos que correspondan al crecimiento vegetativo", por lo que han expresado que "exigimos el cumplimiento del Acuerdo Sindical en la Mesa de Universidades con el Gobierno Andaluz".

FeSP UGT Andalucía ha reclamado "bajar la presión del personal sanitario mediante rastreadores que provengan de carreras de ámbito sanitario (Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Podología, Farmacia, Química, Veterinaria) y de ciclos relacionados con la sanidad", una reclutación de personal que ayudaría a cumplir diversos objetivos "aliviar en lo posible a los sanitarios; el segundo, ahorro de dinero público; y el tercero, valorar como práctica la labor de rastreo a los estudiantes".

Otra reivindicación del sindicato se encamina "al cumplimiento íntegro de los Acuerdos de Recuperación de derechos firmado en 2018 para todos los Empleados Públicos", así como del "incremento en el sector de Justicia del complemento específico, en consonancia con la subida de las retribuciones fijas y complementarias".

El sindicato ha reclamado "la continuidad de todos los contratos Covid, en todos los ámbitos, mientras persista la emergencia sanitaria".