El festival 'El Alma de las Culturas' congrega a cristianos, musulmanes y judíos del 14 al 17 de febrero

Archivo - Imagen de la presentación de la pasada edición del Festival 'El Alma de las Culturas'. Imagen de Archivo - FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO - Archivo

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, la Hermandad Kadiriya de Essaouira (Association Jeunes de l'Art Authentique) y la Fundación Machado coorganizan la cuarta edición del Festival 'El Alma de las Culturas', que se desarrollará del 14 al 17 de febrero en la ciudad marroquí de Essaouira, "un encuentro único que celebra la diversidad cultural y la espiritualidad compartida con participantes musulmanes, judíos y cristianos"

Según ha informado la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo en una nota, en esta edición, el festival se centra en el concepto de hospitalidad mediterránea para explorar, de un lado, todos los espacios vinculados a la religiosidad popular compartida y, de otro, los rituales y ceremoniales de las distintas creencias.

Todo ello, de la mano de investigadores, artistas, líderes espirituales, escritores, músicos y artesanos, llegados desde distintas partes del mundo para abordar estas cuestiones desde múltiples perspectivas.

En concreto, el festival comenzará la noche del sábado 14 con una experiencia única por las calles de la medina de Essaouira, que recorrerán procesiones de las tres religiones: desde la capilla franciscana partirán los Auroreros de Arriate (Málaga); desde la Zaouïa Kadiriya, cantores sufíes y de otras tradiciones musulmanas; y de la sinagoga Shimon Attia, la procesión judía. Al finalizar, las tres comunidades confluirán en un mismo espacio para "unir sus voces en una y mostrar la armonía que surge gracias a la convivencia".

Al día siguiente, tras la inauguración oficial, darán inicio las mesas de debate en las que, durante todas las jornadas, se analizarán aspectos como la hospitalidad mediterránea, la construcción común de lo sagrado, los rituales compartidos, la artesanía, la tradición oral, la mística y el pensamiento espiritual.

Para ello, el festival ha congregado a ponentes de primer orden, como el director de la Fundación Machado y director del comité científico de este festival, Antonio Zoido; el antropólogo del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y el Centro Jacques Berque de Rabat, Manoel Penicaud; Moshé Lewin, Gran Rabino (Francia).

Además, del director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Juan José Primo; el director del Instituto Nacional de Ciencias de la Arqueología y del Patrimonio (Rabat), Abdeljalil Bouzouggar; y la ex embajadora del Reino de Marruecos y miembro del Patronato de la Fundación Tres Culturas, Oumama Aouad.

También intervendrán el líder espiritual y presidente del festival Mata Larache, Nabil Baraka; la pregonera de la Semana Santa de Málaga en 2019, Paloma Saborido, que, además, fue la única española en la Subcomisión de la Santa Sede para la organización del Jubileo de las Cofradías celebrado el pasado año en Roma, el doctor en Islamología de la Universidad de Fez, ; Mohamed Ghani; el estudioso de la mística cristiana y del legado de San Juan de la Cruz, Enrique Lara; y el historiador del arte y divulgador cultural, José de León.

El programa se completa con veladas interculturales y espirituales, conciertos e incluso la recreación de una Cruz de Mayo con la participación del grupo 'Lebrija por corraleras'.

Igualmente, habrá momentos de "mayor recogimiento" con la celebración de una misa cristiana (con la presencia del Cardenal López-Romero, arzobispo de Rabat; y del nuncio apostólico en Marruecos, Alfred Xuereb).

Por último, a ello, se suma una noche sufí en la Zaouïa Kadiriya y una vigilia judía en la sinagoga Simon Attia. "Ceremonias abiertas a todos los participantes e interesados que quieran formar parte de estos momentos de unión y oración colectiva".