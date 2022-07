El Festival de la Guitarra de Córdoba finaliza este sábado con Al Di Meola como gran protagonista

CÓRDOBA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras la cancelación de Alan Parsons, Al Di Meola, uno de los mejores guitarristas de la actualidad, será este sábado el gran protagonista de la clausura del 41º Festival de la Guitarra de Córdoba, con su concierto, a partir de las 20,30 horas, en el Gran Teatro.

Según informa la organización en una nota, su continua fascinación por la síncopa rítmica compleja, combinada con melodías líricas provocativas y una armonía sofisticada, ha sido el núcleo de su música a lo largo de una célebre carrera que ha abarcado cuatro décadas y le ha valido elogios de la crítica, cuatro álbumes de oro, dos de platino, más de seis millones de ventas de discos en todo el mundo.

Además, Al Di Meola ha conseguido varios premios, entre los que se incluyen un doctorado honorario del Berklee College of Music, el premio honorífico Miles Davis otorgado por el Festival de Jazz de Montreal, un premio a la trayectoria de la BBC otorgado por Sir George Martin en 2008, el premio Lyra de la Fundación Húngara para las Artes Escénicas, y numerosas nominaciones y premios Grammy.

En el concierto de este sábado Al Di Meola presenta 'Across the Universe', el disco que publicó en 2020 y donde ofrece virtuosos arreglos y creativas interpretaciones de 14 canciones de The Beatles con una producción completa a gran escala que incluye orquestaciones equilibradas con fastuosos arreglos acústicos y eléctricos.

Al Di Meola siempre ha manifestado que fueron The Beatles quienes le incentivaron a tocar la guitarra, "un catalizador importante para querer aprender música", señala. De hecho, en 2013 ya publicó un disco homenaje a la banda de Liverpool. En definitiva, un tributo hecho por uno de los mejores guitarristas del mundo para honrar a la banda más importante de la historia.

Para el concierto estará acompañado de Sergio Martínez a la percusión, Paolo Alfonsi a la guitarra y Robert Harder (FOH). Tras la cancelación de toda su gira europea de Alan Parsons debido a problemas de salud, el concierto de Al Di Meola se convierte en el gran referente de la clausura de este 41º Festival de la Guitarra de Córdoba.

Igualmente, este sábado concluye, a las 22,00 horas, el ciclo de 'Patios de Guitarra' en el Museo Arqueológico de Córdoba con el concierto 'Europa y América Latina. Diálogos entre la guitarra académica y la popular', protagonizado por dos guitarristas clásicas: Mencía Ortiz y Lucía Duro.