El Festival Jazz en la Costa reunirá a grandes figuras internacionales como Paquito D'Rivera y Roberto Fonseca

Cartel del 39 Festivall Jazz en la Costa. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) y la Diputación provincial de Granada han anunciado la programación de la 39 edición del Festival Internacional Jazz en la Costa, que se celebrará del 21 al 26 de julio en el parque El Majuelo, y que tendrá como plato fuerte la presencia de destacadas figuras internacionales del género como Paquito D'Rivera y Roberto Fonseca.

La publicación del cartel coincide con la celebración este jueves, 30 de abril, conel Día Internacional del Jazz. En el referido enclave único, a los pies del castillo de San Miguel y junto a los restos de la antigua factoría de salazón fenicio-púnica, el festival ofrecerá seis noches de música, consolidado como uno de los grandes escenarios del jazz europeo al aire.

En concreto, la programación de este año arrancará el 21 de julio con Paquito D'Rivera, una de las grandes figuras del jazz latino y ganador de dieciocho premios Grammy, que llegará a Almuñécar al frente de su quinteto.

Asimismo, el 22 de julio será el turno del Joe Lovano Paramount Quartet, integrado por Joe Lovano, Julian Lage, Asante Santi Debriano y Will Calhoun, una formación que combina talento multigeneracional y nuevas sonoridades dentro del jazz contemporáneo.

Por otro lado, el 23 de julio el festival acogerá el proyecto de Chico Freeman junto al Francesca Tandoi Trio, un encuentro que apuesta por el diálogo entre tradición y modernidad dentro del jazz europeo y estadounidense.

De igual modo, el 24 de julio llegará una de las propuestas más singulares de esta edición con Erik Truffaz y Antonio Lizana, que presentarán 'New Sketches of Spain', un proyecto concebido para conmemorar en 2026 el centenario del nacimiento de Miles Davis y que propone una mirada contemporánea a su legado.

Posteriormente, el 25 de julio regresará a Almuñécar el pianista Jacky Terrasson, quien presentará su trabajo 'Moving On' al frente de su trío, reconocido por la crítica internacional y centrado en la exploración de nuevos lenguajes sonoros.

Finalmente, el 26 de julio, el pianista cubano Roberto Fonseca será el encargado de cerrar el festival con 'La gran diversión', un espectáculo que fusiona tradición, ritmo y modernidad en torno a la música afrocubana.

En paralelo, el ciclo 'Trasnoches de Jazz' volverá a ofrecer un formato más íntimo con el Costa Jazz Quartet y artistas invitados, en un espacio pensado para prolongar la experiencia musical en un ambiente cercano y nocturno.

Organizado por el Ayuntamiento de Almuñécar y la Diputación provincial de Granada, en colaboración con la concejalía de Cultura y el Patronato municipal de Turismo y el respaldo de la Junta de Andalucía y el Inaem, el Jazz en la Costa se ha consolidado a lo largo de estas casi cuatro décadas como uno de los festivales más veteranos y prestigiosos de Europa, reconocido con el sello de calidad de la Asociación Europea de Festivales.

Y es que en el haber del Festival de Jazz en la Costa se cuentan actuaciones de figuras del jazz referenciales como Branford Marsalis, Chucho Valdés, Chano Domínguez, Charles Lloyd, Gregory Porter, Eliane Elias o Pharoah Sanders.

La organización ha recordado que las entradas se pondrán a la venta el día 1 de junio y que toda la información actualizada del festival puede consultarse en la web oficial 'www.jazzenlacosta.es'.