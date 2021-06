Festivales andaluces y del sur de Portugal se reúnen desde el lunes en Sevilla en el tercer encuentro Ventana|Janela AAA

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La red de festivales cinematográficos de Alentejo, Algarve y Andalucía, un proyecto conocido como Ventana|Janela Eurorregión AAA que reúne a nueve festivales de cine, la mitad andaluces y la otra mitad portugueses en un proyecto que lidera el Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT), celebrará su tercer encuentro presencial entre el 14 y el 16 de junio en Sevilla.

Según concreta la organización del evento en una nota de prensa, su objetivo es compartir nuevas herramientas de programación online para consolidar la programación cinematográfica africana de sus diferentes programaciones.

El encuentro unirá formación y cine en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), donde destacados profesionales del sector impartirán charlas sobre el estado actual y la perspectiva futuras para los festivales de cine, ahondando al mismo tiempo la mirada en la cuestión de género.

Además, por primera vez se realizará un ciclo transfronterizo online que contará con ocho cortometrajes programados en el último FCAT que se estrenarán simultáneamente en julio en Filmin España y Filmin Portugal.

Durante los tres días de trabajo, los directores y programadores de la red Ventana|Janela AAA visionarán los cortometrajes de las últimas dos ediciones del Festival de Cine Africano (FCAT) con el fin de seleccionar un total de ocho cortos que se programarán online en la plataforma española en versión original con subtítulos en español en España y en portugués en el país luso.

En la parte formativa, la delegada de género de RTVA, Belén Torres Vela, mantendrá el lunes 14 una charla-encuentro que lleva por título Cine en femenino: retos para el futuro. Al día siguiente, el martes 15, será el turno del programador de Filmin Joan Sala, quien en su encuentro enfocará hacia Los festivales en los tiempos del Coronavirus: case-study de festivales online, retos y posibilidades.

Como guinda de las jornadas de trabajo y la serie de charlas, que tendrán entrada gratuita previa reserva, habrá proyecciones abiertas al público cada noche al aire libre en el patio Cicus, con un precio de tres euros la entrada.

El lunes 14 a las 22,30 el programa se compone de una serie de cortometrajes que han pasado por la última edición del FCAT. Se proyectarán en esta sesión, I am afraid to forget your face (Sameh Alaa, Egipto, 2020), que se convirtió en el primer film egipcio en 50 años en ser seleccionado en el Festival de Cannes 2020, donde ganó la Palma de Oro; Sukar (Marruecos), de Ilias El Faris, lleva al espectador hasta la playa de Casablanca donde dos adolescentes viven discretamente una pasión.

Por su parte, Al sit (Suzannah Mirghani, Catar/Sudán, 2020) es una historia sudanesa sobre mujeres, tanto desamparadas como poderosas; Rehearsal (Michael Omonua, Nigeria, 2021) se centra en un grupo de actores que ensayan una obra en el Teatro Nacional de Nigeria; y en Toute la nuit (Argelia), de Fayçal Hammoum, sus protagonistas se sumergen en las sombras de la urbe como fantasmas, vagabundeando por sus callejuelas.

El martes 15 se proyectará el largometraje Ar Condicionado (Angola, 2020). El angoleño Fradique está detrás de este relato lleno de misterio con aparatos de aire acondicionado en caída libre es una de las óperas primas más interesantes presentadas en el Festival de Rotterdam. El ciclo de sesiones finalizará el miércoles 16 con Softie (Sam Soko. Kenia, 2020), documental que sigue durante varios años a un fotógrafo keniano que decide lanzarse en una campaña electoral como candidato a las elecciones nacionales para luchar por un país con menos corrupción y más igualitario.