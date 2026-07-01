Figaredo (Vox): "No sé por qué el PP no está dispuesto en Andalucía a lo que sí sirve en Extremadura, Aragón o CyL"

Archivo - El diputado de VOX José María Figaredo durante un pleno en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, no ha identificado este miércoles el "escollo" que impide un acuerdo con el PP en Andalucía para desbloquear la investidura del 'popular' Juanma Moreno como presidente de la Junta tras el no de su partido en primera votación y se ha preguntado "por qué lo que sí sirve para Extremadura o Aragón o Castilla y León no va a servir para Andalucía".

Figaredo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Tele 5, recogida por Europa Press, en vísperas de la segunda votación en el Parlamento andaluz para la investidura de Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, en la que el candidato del PP sólo necesitará mayoría simple, para lo que necesita los votos de Vox o al menos cuatro abstenciones.

"Yo confío en que haya acuerdo en Andalucía, pero para que lo haya tenemos que estar todos en la misma página. Vox apoyará un gobierno que sirva para cambiar las políticas. Nosotros tenemos una serie de votos y los vamos a hacer valer, y lo que queremos hacer es introducir en el programa de ese gobierno determinadas medidas que sirvan para cambiar las cosas", ha añadido.

Preguntado por si el principio de prioridad nacional para recibir ayudas sociales es el "escollo" actual en la negociación con el PP en Andalucía, Figaredo ha asegurado no ser "consciente de cuál es el escollo" que impide el acuerdo con los populares. "La verdad, no entiendo muy bien el por qué, estamos intercambiando papeles y ahora mismo los tiene encima de la mesa el PP", ha añadido.

Acto seguido, ha subrayado que desconoce "por qué el PP no está dispuesto a firmar lo que le proponemos, porque no es nada distinto de lo que se propuso en Extremadura, Aragón o Castilla y León, no entiendo por qué lo que sí sirve para Extremadura o Aragón o Castilla y León no va a servir para Andalucía". "No me cabe en la cabeza", ha concluido.