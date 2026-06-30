Gavira ve margen para un acuerdo con el PP antes del jueves: "Si hay voluntad se llegará, si no pues nada"

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, durante el debate de investidura de Juanma Moreno en el parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha dejado abierta la puerta a poder alcanzar un acuerdo de investidura para reelegir al presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, de cara a la segunda votación que tendrá lugar este jueves.

"Buena voluntad, ganas de trabajar y de intentar que se den las condiciones para poder llegar a un acuerdo. Ya hay tiempo, hay días, hay mañana y está pasado. Si hay voluntad por todo, pues se llegarán y si no, pues nada", ha afirmado a los medios a su salida de la cámara tras la primera votación de investidura este martes.

Vox ha votado finalmente en contra de Moreno tras no haberse alcanzado un acuerdo entre ambas formaciones, aunque los dos partidos confirman que continúan abiertas las negociaciones para alcanzar un pacto.

En su intervención durante el debate, Gavira ha insistido en que "están dispuestos a un acuerdo bueno para los andaluces" al mismo tiempo que ha comparado la situación actual con lo vivido en otras comunidades como Aragón, Extremadura y Castilla y León donde ambas formaciones han llegado a un pacto de gobierno.

"Señor Moreno, le voy a hacer una recomendación. Supere a la pantalla de la izquierda de una vez por todas, sea más feliz", ha afirmado a la par que ha pedido "plazos concretos y garantías de cumplimiento" a Moreno para alcanzar un posible pacto, para el que considera fundamentales incluir la prioridad nacional, "poner fin a las políticas derivadas del fanatismo climático", la desregulación y "acabar con las puertas abiertas a la inmigración masiva".

En respuesta a Gavira, Moreno ha manifestado que al PP-A le gustaría llegar a un acuerdo con Vox "cuanto antes" porque Andalucía necesita un nuevo gobierno "cuanto antes" que empiece a elaborar los presupuestos para 2027.