El fin del puente del Primero de Mayo deja en las carreteras andaluzas retenciones de hasta cinco kilómetros

Archivo - Retenciones en la autopista AP-4 Sevilla-Cádiz . Imagen de archivo. - A.S. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Las principales carreteras andaluzas están empezando a registrar las primeras retenciones importantes de la tarde como consecuencia del fin del puente festivo del Primero Mayo. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), los atascos en algunos puntos son ya de hasta cinco kilómetros.

Según los datos facilitados por la DGT a Europa Press, hay retenciones de cuatro kilómetros en la A-49, en la entrada a Sevilla capital; y de un kilómetro en Bellavista. En la Ap-4, a la altura de Las Cabezas de San Juan, el atasco es de cuatro kilómetros.

En el caso de la A-4 en dirección a Madrid, hay retenciones de cinco kilómetros a la altura de Santa Elena y de otros cinco kilómetros en la zona del municipio jiennense de La Carolina. Por el momento, el tráfico es fluido en las principales arterias de Málaga y Almería.

Este domingo quedará desactivada la operación especial de tráfico por el puente festivo. Durante estas jornadas, la DGT ha implantado medidas de regulación, ordenación y control del tráfico, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos: agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Más de 60 funcionarios y personal técnico especializado, que atienden las labores de supervisión, regulación e información, han contado con el apoyo de los medios aéreos --helicópteros y drones-- que cubren los principales itinerarios para supervisar posibles incidencias. En vuelo se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, equipo que realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras de Andalucía, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.