La firma Manu García Costura lleva la alta costura artesanal española desde Fuente Palmera (Córdoba) hasta los Goya

Diseño de la firma Manu García Costura. - MANU GARCÍA COSTURA

FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

La firma cordobesa Manu García Costura, cuyo taller principal está ubicado en Fuente Palmera, estará presente en la ceremonia de los Premios Goya 2026, que se entregan en Barcelona este sábado, vistiendo a Ana Crank, empresaria y creadora de proyectos de experiencias y conexión para mujeres, y a Erika Torregrossa, abogada y especialista en diplomacia corporativa y CEO de Diplocorp, cuyo look estará desarrollado bajo la dirección de su estilista, Piluka Echegaray.

Según recoge la web de la firma, consultada por Europa Press, Manu García Costura tiene tiendas en Madrid, Barcelona, Oviedo, Valencia y Fuente Palmera, además de contar con distribuidores autorizados en diversas ciudades españolas y en países de todo el mundo, como Alemania, Arabia Saudí, Chile, China, Congo, Estados Unidos, Francia o Italia, entre otros.

Así las cosas, Manu García Costura, que consolidan su posicionamiento como una de las casas emergentes dentro de la alta costura española, viste a dos perfiles con voz propia que representan liderazgo femenino desde ámbitos distintos --empresa, bienestar e institucional-- y que comparten una misma premisa: identidad, coherencia y presencia pública.

Para la alfombra roja, la marca presentará diseños creados en su atelier fieles al ADN de la firma: femineidad, artesanía contemporánea y precisión en el patronaje. Cada pieza se confecciona íntegramente en España y se ajusta milimétricamente a la silueta y personalidad de quien la lleva, reafirmando la filosofía de la casa: el vestido debe adaptarse a la mujer, nunca al revés.

En un contexto de creciente reivindicación del made in Spain, la firma cordobesa defiende una alta costura con producción 100% nacional, apostando por la excelencia técnica y la tradición artesanal frente a la externalización. Desde su atelier en Fuente Palmera (Córdoba), considerada capital histórica de la moda nupcial andaluza, la marca proyecta el talento local hacia uno de los escenarios culturales más relevantes del país, convirtiendo la alfombra roja en un escaparate de diseño, identidad y producción española.

La elección de la firma por parte de perfiles empresariales e institucionales refuerza una narrativa clara: liderazgo femenino y diseño artesanal español convergen en la alfombra roja de los Goya 2026.

Manu García Costura es una firma 100% moda española especializada en alta costura nupcial y diseño a medida. Todos sus vestidos se confeccionan íntegramente en España, con producción completamente nacional, en su taller principal ubicado en Fuente Palmera (Córdoba), enclave histórico del sector nupcial andaluz.

Bajo la dirección creativa de Antonio Vázquez, la firma desarrolla colecciones y piezas exclusivas con una visión clara: crear diseños que respeten y potencien la identidad de cada mujer. Su lema, 'Dress for yourself', resume esta filosofía: 'Vístete como tú eres', una declaración que defiende una moda pensada para todo tipo de mujeres, sin moldes, sin tallas estándar y sin identidades prefabricadas, donde cada diseño se adapta a la personalidad, la silueta y la esencia de quien lo lleva. Y si el vestido no existe, se crea desde cero de manera exclusiva.