La Fiscal General del Estado propone a José Rogelio Muñoz Oya en Andalucía entre 22 altos cargos del Ministerio Fiscal

Archivo - Imagen de archivo de José Rogelio Muñoz Oya. - EUROPA PRESS/UPO - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, ha comunicado, tras la preceptiva audiencia al Consejo Fiscal, que propondrá al Gobierno el nombramiento de 22 altos cargos del Ministerio Fiscal, entre ellos, al teniente fiscal de la fiscalía de la comunidad autónoma de Andalucía, José Rogelio Muñoz Oya. Son plazas que estaban vacantes y a las que se han presentado a concurso 60 candidatos tras la publicación de la Orden PJC/301/2026 de 25 de marzo (BOE del 1 de abril de 2026).

Según ha informado el Ministerio Fiscal en una nota, en la lista de los nombramientos que la Fiscal General del Estado propondrá al Gobierno se encuentra José Rogelio Muñoz Oya, que ingresó en la carrera fiscal en 1988 en la Fiscalía Provincial de Cádiz. Tras pasar por la Fiscalía Provincial de Granada recaló en 1992 en la Fiscalía de Andalucía, en la que permanece en la actualidad.

Ha sido Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, Fiscal Decano de Menores en la Fiscalía Provincial de Granada y posteriormente Fiscal Delegado de Menores de la Fiscalía de Andalucía. En 2015 asume la Tenencia de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cargo en el que permanece actualmente.

Peramato ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de sus respectivos planes de actuación. La plaza de Fiscal Jefe/a de la Fiscalía Provincial de Lugo no ha recibido candidaturas por lo que tendrá que ser convocada de nuevo.

Por último, la Fiscal General ha valorado su profundo conocimiento de una Fiscalía que abarca una gran extensión de territorio, con grandes diferencias entre provincias.