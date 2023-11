La Fiscalía de Granada mantiene la petición de cinco años y medio de cárcel para el maestro acusado de abuso sexual

GRANADA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha mantenido este miércoles su petición de cinco años y medio de prisión para el maestro de la Costa de Granada acusado de un delito continuado de abuso sexual a un alumno menor de edad al que presuntamente habría realizado tocamientos en clase a lo largo de varios cursos. También ha solicitado que sea condenado a otros seis años de libertad vigilada con la obligación de someterse a programas formativos de educación sexual y que se le inhabilite durante nueve años para cualquier profesión y oficio que conlleve contacto regular y directo con menores.

En esta última sesión del juicio, celebrado en la Audiencia de Granada, se ha ratificado la pericial psicológica de la Fundación Márgenes y Vínculos que da credibilidad al testimonio del menor y que aborda los efectos que este presunto abuso ha tenido en el pequeño y su repercusión a nivel psicológico y social, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

El maestro fue tutor de la presunta víctima durante tres cursos desde 2018 y le impartía diferentes asignaturas cuando cursaba cuarto, quinto y sexto de Primaria. Según el relato de hechos de la Fiscalía, durante las clases, cuando el menor acudía a la mesa del profesor para que le resolviese cualquier duda relacionada con la materia escolar, éste presuntamente le cogía "por la cintura, lo sentaba en sus rodillas" y le hacía tocamientos por encima de la ropa, hasta que supuestamente el niño "le apartaba la mano y volvía a su pupitre". La madre del niño denunció ante la Guardia Civil en noviembre de 2020 tras lo narrado por su hijo, que tenía once años en ese momento.

El profesor se declaró el martes no culpable, defendió el buen trato que mantiene con los alumnos de este centro rural de la costa y vinculó la denuncia con una serie de castigos que se habían impuesto en los últimos días en clase dado que, tras la salida del confinamiento, los escolares, incluido el denunciante, habían vuelto "bastante rebeles", con "faltas de respeto" y conductas "retadoras".

No obstante, tras el desarrollo del juicio, la fiscal del caso ha mantenido en todos sus términos la petición inicial que hizo para este profesor al que acusa de un delito continuado de abuso sexual. La acusación particular, ejercida por la víctima representada por el letrado Antonio Camino-Tallón Marinetto, se ha adherido al escrito fiscal, que también pide que se prohíba a este docente participar en actividades que "puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión de cometer hechos delictivos de similar naturaleza" a la que le han llevado al banquillo de los acusados y que se le imponga la prohibición de comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 200 metros de la presunta víctima, su domicilio, centro de estudios o cualquier otro lugar que frecuente durante siete años. La acusación particular solicita además una indemnización a la víctima de 50.000 euros por el perjuicio moral causado. El juicio ha quedado visto para sentencia.