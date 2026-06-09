Fiscalía y Guardia Civil de Andalucía apuestan por reforzar la colaboración y coordinación en narcotráfico

Reunión entre la Fiscalía y la Guardia Civil de Andalucía - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El general Jefe de la Guardia Civil de Andalucía, Luis Ortega, y la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, han mantenido este martes una reunión en Sevilla, junto al equipo de fiscales antidroga de la comunidad y responsables de la benemérita para visitar las instalaciones del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (Crain) de la Guardia Civil, en un encuentro organizado por ambas instituciones.

Según ha detallado el Ministerio del Interior en una nota de prensa, la jornada ha tenido como finalidad abordar la situación actual del narcotráfico en la Comunidad, así como continuar desarrollando uno de ejes estratégicos establecidos por Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar como es el reforzamiento de la cooperación, coordinación y la comunicación, entre ambas instituciones.

A la reunión han asistido también por parte de la Fiscalía diez fiscales delegados de esta especialidad, entre los que se encontraban el de la Fiscalía Especial Antidroga, y la fiscal autonómica.