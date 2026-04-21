Flora lanza la sexta edición de Patio Talento, su convocatoria para artistas noveles

Archivo - Francisco José García Almodóvar, de nombre artístico Ikefrana, ganador en 2025. - FLORA - Archivo

CÓRDOBA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de las Flores (Flora) lanza la sexta edición de Patio Talento, una convocatoria dirigida a artistas y colectivos noveles para darles la oportunidad de participar en el que es el mayor evento de arte floral contemporáneo y botánica del mundo. La novena edición de esta gran cita cultural se celebrará en octubre de 2026 en diferentes localizaciones de Córdoba.

Con esta convocatoria, según informa la organización, Flora busca ofrecer a artistas o colectivos que nunca han realizado una gran instalación floral la posibilidad de crear una obra que se presente a competición junto con las otras cuatro instalaciones del festival, que serán desarrolladas por prestigiosos creadores de arte contemporáneo y/o vegetales reconocidos a nivel internacional.

Este año ya se ha anunciado la participación de Flover, uno de los estudios de arte floral más relevantes y transgresores de Estados Unidos, y Taller Banegas, estudio fundado por Alejandro Fernández Banegas, nombre destacado de la escena nacional emergente.

Los artistas o colectivos noveles interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el día 25 de mayo. El ganador de Patio Talento será comunicado a través de las redes sociales y la web de Flora a partir de la tercera semana del mes de julio de 2026.

Como cada año, los cinco artistas participantes en el certamen podrán optar a uno de los premios en metálico de Flora: un primer premio de 25.000 euros y un segundo premio de 10.000 euros. Estos galardones superan a los de cualquier otro evento floral del mundo.

La convocatoria para artistas noveles nació en la edición de Flora 2021 con el fin de abrir el festival al arte emergente, así como expandir el arte floral contemporáneo y fomentar la generación de talento en torno a esta disciplina, uno de los objetivos del festival desde sus inicios.

GANADORES DE EDICIONES PASADAS

En la primera convocatoria, la ganadora fue Terabitia (proyecto floral de la artista Carolina Estévez) con la instalación Desideratum, que obtuvo el Premio del Público 2021. El siguiente año, Kokon (María Eugenia Diego) fue seleccionada para Patio Talento y se convirtió en la ganadora del festival con su instalación Ovidio. Por primera vez en el festival, una artista emergente se alzaba con el primer premio, marcando un antes y un después en la historia de Flora.

En 2023 el colectivo Flowgardenz, seleccionado para Patio Talento ese año, conseguía el segundo premio del festival gracias a su instalación Célula. Por segundo año consecutivo un artista de la convocatoria de Patio Talento ocupaba un puesto en el palmarés en el festival; clara muestra del creciente interés por el arte botánico de los artistas emergentes, así como de la calidad de la convocatoria, que cada año recibe propuestas de mayor nivel artístico enviadas desde todas partes del mundo.

En la cuarta convocatoria de Patio Talento la ganadora fue la artista alemana Carolin Ruggaber con su obra Fusion, y, el año pasado, ganó la quinta convocatoria el artista español Ikefrana con su obra Semillas nómadas.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Los candidatos interesados en participar en Patio Talento deberán mandar un correo electrónico a 'info@festivalflora.com' adjuntando el compromiso de confidencialidad --a descargar en la web de Flora-- firmado. Una vez recibido y conforme, la organización enviará al solicitante la documentación técnica relacionada con el patio a intervenir.

Como novedad, para facilitar la inscripción de candidaturas, este año la organización ha establecido una primera fase en la que solo se requerirá la propuesta artística y la motivación de las candidaturas. Una vez cerrada esta primera fase la organización seleccionará un máximo de cinco propuestas que deberán ser desarrolladas a nivel técnico y presupuestario. Las bases, compromiso de confidencialidad y el resto de los documentos relativos a la convocatoria están disponibles en la web 'www.festivalflora.com'.

En las ocho ediciones realizadas han pasado por Flora 47 artistas de 20 países, con nombres como Alfie Lin (China), Emily Thompson (Estados Unidos), herman de vries (Holanda), Hideyuki Niwa (Japón), Inés Urquijo y Nuria Mora (España), Loose Leaf (Australia), Mark Colle (Bélgica), Mary Lennox (Australia), PHKA (Tailandia), Putnam Flowers (USA), Shane Connolly (Reino Unido), Soledad Sevilla (España), Tadao Cern (Lituania), Tableau (Dinamarca), Thierry Boutemy (Francia), This Humid House (Singapur), Tomas de Bruyne (Bélgica), Waterlilly Pond (Estados Unidos) o Yuji Kobayashi (Japón), entre otros.