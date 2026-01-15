El I Foro ALIA Andalucía aborda en Jaén la inteligencia artificial aplicada al tejido productivo andaluz

Archivo - Apertura del I Foro ALIA Andalucía - UJA - Archivo

JAÉN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén ha celebrado el I Foro ALIA Andalucía, una jornada centrada en la aplicación práctica de la inteligencia artificial generativa en el ámbito empresarial y en la administración pública, que ha reunido a profesionales del ámbito académico, tecnológico, institucional y empresarial.

El foro se enmarca en ALIA, una iniciativa incluida en la Estrategia Española de Inteligencia Artificial, orientada al desarrollo de modelos de IA en español, abiertos y confiables, concebidos para dar respuesta a necesidades reales del tejido productivo y de la ciudadanía.

La apertura del encuentro ha corrido a cargo del catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UJA Alfonso Ureña, quien ha presentado el proyecto ALIA y su implantación en Andalucía, destacando la importancia de acercar la investigación en inteligencia artificial a las empresas y a las administraciones públicas.

"Con la IA generativa se puede contribuir a fortalecer el tejido empresarial, tecnológico y cultural del territorio. ALIA es una respuesta para que nuestra lengua, nuestras empresas y nuestra sociedad ocupen el lugar que merecen en la revolución que está protagonizando la inteligencia artificial", ha asegurado el catedrático de la UJA

El programa ha contado con una ponencia invitada de Luisa Alli, experta en derecho digital y directora general de la Fundación Hermes, referente a nivel nacional e internacional, que ha abordado los principales retos jurídicos, éticos y regulatorios del uso de la inteligencia artificial.

"El reto que tenemos en nuestras manos es hacernos con el conocimiento de las máquinas y apoyarnos en aquellos modelos que nos ayudan en la innovación, pero además son responsables. Debemos ser capaces de alimentar modelos que trabajen para el bien de todas las personas", ha dicho Alli. A lo largo de la jornada se han presentado casos de uso aplicados, estructurados en exposiciones de aproximadamente 20 minutos seguidas de turnos de preguntas del público.

En el ámbito de la agroalimentación, Óscar Lozano, director de Sistemas de Información y Transformación Digital de Acesur, ha expuesto cómo la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia, la toma de decisiones y la competitividad de un sector clave para la economía andaluza.

Además, Lozano ha reivindicado la importancia de la formación en este ámbito. "En el entorno tan cambiante que tenemos debemos tener un equipo formado y preparado para implementar la inteligencia artificial con cabeza", ha afirmado Lozano.

Por su parte, el director del Centro de Excelencia de Data Intelligence de Fujitsu España, Carlos Alberto Castaño, ha mostrado diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial en la atención ciudadana, poniendo el foco en su impacto directo en la mejora de los servicios públicos y en la relación entre la administración y la ciudadanía.

"Nuestro objetivo es proteger y promover el uso correcto de la lengua en el entorno digital y las tecnologías emergentes, garantizando que el impacto de la IA respete la riqueza y diversidad del idioma", ha señalado Castaño durante su intervención.

El I Foro ALIA Andalucía ha pretendido dar el pistoletazo de salida a la transferencia de soluciones de inteligencia artificial al tejido productivo. Aunque los modelos definitivos aún se encuentran en fase de desarrollo, el proyecto cuenta ya con un primer modelo de referencia, concebido para que pequeñas y medianas empresas puedan identificar oportunidades y valorar la integración futura de estos recursos de IA en sus procesos.

La jornada ha concluido con un espacio de networking, concebido como un entorno de intercambio directo entre ponentes y asistentes, y orientado a fomentar nuevas colaboraciones entre empresa, investigación y administración pública.