El fotógrafo César Llerena participa en Manhattan en una muestra sobre la herencia hispana en EEUU centrada en la mujer

Publicado 21/09/2019 10:19:34 CET

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo andaluz César Llerena participa en la Hispanic Heritage Month Exhibition, una muestra sobre le herencia hispana en los Estados Unidos centrada en la mujer y que puede verse hasta el próximo 3 de octubre en el espacio East Village Art View en Nueva York. Se trata del único español seleccionado para participar en este evento.

En declaraciones a Europa Press, Llerena señala que el objetivo de esta exposición es resaltar la influencia hispana en la sociedad americana de los Estados Unidos mediante el arte, y "también reivindicar el espacio que se han ganado por derecho propio, que en estos tiempos tormentosos de Trump es más importante que nunca". Además, reflexiona sobre el rol de la mujer, reivindicando la femineidad y promulgando la igualdad de género.

Así, el artista señala que en enero 2019 se pueso en contacto con él la comisaria de arte y artista Julia Justo para comunicarle que hacía tiempo que seguían su trabajo en redes sociales y que les gustaría contar con algunas obras suyas esta exposición. "Que tu trabajo se vea en una ciudad como Nueva York te arranca una enorme sonrisa", subraya.

De este modo, explica que hicieron una preselección de cuatro imágenes de las que finalmente se han expuesto dos fotografías "de un grupo de modelos profesionales que, tras desfilar con vestidos alta costura de diseñadores andaluces, caminan ya sin público, por el interior de Los Reales Alcázares de Sevilla".

"Es una de las muchas veces en las que he fotografiado el backstage de un desfile de moda; me gusta esa parte alejada de los focos, la que no se ve", destaca Llerena, que añade que son imágenes que "dignifican el trabajo de las modelos, que es muy duro, pero también, por ejemplo, el de las costureras y maquilladoras, un trabajo imprescindible e invisible".

Asimismo, el artista destaca que de sus fotografías les impactó el conjunto que formaban las modelos unidas a la arquitectura. "Tengamos en cuenta que en toda Latinoamérica podemos encontrar edificios de estilo colonial que, de algún modo, intentan reproducir la arquitectura de Andalucía", ha añadido.

Llerena explica, además, que en esta exposición "se pueden encontrar pinturas con muy diferentes pigmentos y acabados como tiza, óleo y resinas, collages de fotografías y pinturas, esculturas, papiroflexia y fotografías".

"ORGULLOSO DE SER EL ÚNICO ESPAÑOL SELECCIONADO"

Por último, el fotógrafo y periodista apunta que esta experiencia le ha proporcionado nuevo proyectos como una nueva exposición en Manhattan, "en la que empezaremos a trabajar en breve y posiblemente otra en Chicago". Y por supuesto, "orgullo de ser el único fotógrafo y el único español seleccionado y poder llevar Andalucía al otro lado del charco", subraya.

Otros artistas participantes en la Hispanic Heritage Month Exhibition son Janice Aponte, Juan Borja, Benjamin Casiano, Yvonne Claveloux, Marianela Colman, Andrea Cukier, Julia Justo, Ricky Mestre, Jaime Montalvo Carbonel, Josefina F. Moran, Yolanda Petrocelli, Miguel A. Puga y Hans Wolf.

César Llerena es fotógrafo, periodista y licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y comenzó en medios de comunicación como reportero gráfico en 1995. Ha trabajado en agencias como Reuters y Cover y en prensa del corazón como QMD o Diez Minutos.

Además, ha sido alumno de Chema Madoz (Premio Nacional de Fotografía año 2000), Cristina García Rodero (Premio Nacional de Fotografía año 1996), Isabel Muñoz, Alberto García Alix (Premio Nacional de Fotografía año 1999), Gervasio Sánchez (Premio Nacional de Fotografía año 2009), César Lucas, Koldo Chamorro y Alberto Schommer (Premio Nacional de Fotografía año 2013), entre otros.