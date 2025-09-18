Fuentes afirma que "Europa se tiene que rearmar para la paz", contando con Escribano en Córdoba

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha afirmado este jueves que "la seguridad para la paz es una evidencia" de modo que "Europa se tiene que rearmar para la paz, y Córdoba tiene que buscar una oportunidad en esa inversión que ha planteado la Unión Europea (UE), porque Europa tiene que buscar su sitio en el tablero internacional", dado que "ahora mismo está absolutamente desplazada".

Fuentes ha reaccionado así al ser preguntado en rueda de prensa por la situación de la empresa armamentística Escribano M&E, ya que, tras el veto del Gobierno de España a las tecnologías de defensa procedentes de Israel, con las que la empresa española contaba para fabricar, en parte en su factoría de Córdoba, el Sistema Lanzador de Alta movilidad (SLIM), ahora debe buscar alternativas, a fin de recuperar el contrato, ya anulado por el Ministerio de Defensa, por el que le adjudicó, junto a la empresa Rheinmetall Expal Munitions, la fabricación del mencionado sistema lanzacohetes.

Ante ello, Fuentes ha dicho que la situación de Escribano, "en principio, nos preocupa", pero entiende que "la seguridad para la paz es una evidencia", y la consecuencia es que "Europa se tiene que rearmar para la paz", y "si hay inversión" en este ámbito, en Córdoba supone "una oportunidad para crear mucha industria".

En cualquier caso, el presidente de la Diputación ha aclarado que "el tema de la defensa no es sólo Escribano y los tanques, es una cantidad de sectores económicos que se mueven en el mundo de la defensa que es increíble", pues son "tejidos, agua, alimentación, logística y talleres", es decir, "son muchas cosas que no tienen nada que ver con el tanque, que tienen que ver con la ropa o con barredoras y para infinidad de cosas", de la mano de "empresas que ya se están animando a pedir una oportunidad en esos sectores".