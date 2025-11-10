Fuentes ve una "buena noticia" que se incluya al norte de Córdoba en la planificación eléctrica pero habrá alegaciones

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha calificado este lunes de "buena noticia" el hecho de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), haya anunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido finalmente incluir al norte de la provincia de Córdoba en la planificación eléctrica del marco 2025-2030, pero, en cualquier caso, desde la institución provincial han indicado que van "a seguir nuestra ruta" y "a presentar alegaciones".

Así lo ha asegurado Fuentes en respuesta a preguntas de los periodistas después de que la vicepresidenta del Gobierno afirmara este pasado sábado en una visita a Villanueva de Córdoba que el departamento que dirige Sara Aagesen va a "incorporar en el mapa definitivo este mallado de la red eléctrica que va a permitir duplicar la capacidad de pico de demanda", lo que beneficiará a la propia comarca de Los Pedroches y al Guadiato.

El presidente de la Diputación ha afirmado que valora este anuncio como "una buena noticia" al igual que "en abril", cuando "nos enteramos de que la ministra" de Transición Ecológica "comunicaba de que la provincia de Córdoba estaba integrada en la planificación de estrategia eléctrica 25-30" pero, finalmente, "eso no fue así" y "salió la propuesta de planificación y no incorporaba a la provincia de Córdoba", lo que fue "un mazazo" y "un jarro de agua fría para toda la provincia".

Estos hechos propiciaron, según ha continuado el presidente provincial, que "los agentes económicos y sociales, los ayuntamientos, la Diputación y la Junta de Andalucía" firmaran "una declaración institucional y la propuesta de todos de incluir alegaciones hasta el 16 de diciembre".

Así las cosas, el pasado viernes, ha relatado Fuentes, "visitó Córdoba el secretario de Estado de Energía y dijo, literalmente, que se estaban intentando ajustar algunas cuestiones técnicas" y "no quería sembrar expectativas falsas". Sin embargo, "24 horas después", ha añadido Fuentes, "se disiparon las expectativas falsas" por parte de la vicepresidenta y candidata del PSOE a las elecciones de la Junta de Andalucía.

Para finalizar, el presidente de la institución provincial ha aclarado que "nosotros vamos a seguir nuestra ruta" y "vamos a presentar alegaciones porque queremos defender la situación de la provincia de Córdoba con absoluta lealtad". "Confiemos en que en el documento definitivo se incorporen las alegaciones de la provincia de Córdoba, porque en ello nos va la vida", ha apostillado.