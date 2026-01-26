Un fuerte episodio de lluvia obliga al cierre de Sierra Nevada este lunes

Archivo - Un esquiador en las pistas de Sierra Nevada. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un fuerte episodio de lluvia en todas las cotas durante las últimas doce horas, que ha afectado seriamente al área esquiable, mantendrá cerrada este lunes la estación de esquí de Sierra Nevada.

Este episodio también ha generado hielo en todos los remontes de la estación granadina, que ha activado el proceso para devolver el precio del forfait en el Centro de Atención al Usuario (para compras presenciales y cajeros) y vía web para compras online.

Las actividades de la zona de Mirlo Blanco y Trineo Mirlo sí están abiertos al público, según ha informado a los usuarios Sierra Nevada en su página web.

La cota de nieve se sitúa esta jornada en torno a los 2.000 metros al inicio y final del día, ascendiendo a 2.400 metros en las horas centrales.

Las temperaturas están en ascenso en el macizo granadino, sobre todo las mínimas, aunque se prevén heladas en cotas altas, débiles o moderadas. Se esperan además vientos fuertes del oeste y noroeste, y muy fuerte en cotas altas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tenía activados este lunes avisos naranjas y amarillos por fenómenos costeros y vientos en Granada hasta las 8,00 horas.