La Fundación AI Granada R&I aumenta un 240 por ciento su presupuesto y suma 13 nuevos socios colaboradores

Foto de familia del patronato de la Fundación AI Granada en el Hospital Real - FUNDACIÓN AI GRANADA

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación AI Granada Research & Innovation ha consolidado su crecimiento en 2025 con un incremento del 240 por ciento de presupuesto con respecto al año anterior, 1,3 millones de euros para ejecutar en diversas líneas de actuación de este organismo que cuenta con el apoyo de la Junta, entre otras instituciones, a través de la Agencia Digital de Andalucía.

El presupuesto quedó aprobado en una reunión de su patronato de este pasado lunes, reforzando su papel como actor relevante en el impulso de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada en Granada y Andalucía, según han detallado desde la fundación en una nota de prensa este martes. Este crecimiento económico se apoya en un año especialmente intenso de actividad, marcado por la consolidación de proyectos, programas de formación, iniciativas de investigación aplicada y acciones de conexión efectiva entre universidad, empresa y sector público.

El aumento del presupuesto permitirá a la fundación a su vez "ampliar y reforzar su actividad en áreas estratégicas como la formación especializada en IA, el desarrollo de proyectos de investigación aplicada, la captación y dinamización de talento tecnológico y la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo".

En este contexto, la Fundación AI Granada ha reforzado su estructura científica con el nombramiento de Jesús Chamorro, catedrático de la Universidad de Granada (UGR), como director científico. Además, durante 2026, se inicia la actividad del EDIH Air Andalusia, un hito de especial importancia, por cuanto se coordina desde la provincia grandina el único hub de innovación digital con financiación de la Comisión Europea en la comunidad autónoma y que permitirá dar servicios a empresas por valor de más de cinco millones de euros.

En palabras del rector de la UGR, Pedro Mercado, presidente del patronato de la Fundación AI Granada, "ha sido un año de mucho trabajo, con proyectos, formación, investigación y crecimiento del ecosistema, que demuestra la capacidad del equipo y la confianza de las entidades que forman parte" de este "ecosistema en expansión: 13 nuevos socios colaboradores".