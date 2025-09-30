Fundación la Caixa y Fundación Silbon impulsan en Córdoba la formación profesional de jóvenes en riesgo de exclusión

El presidente de Fundación Silbon, Juan Jurado; la directora del Centro de Empresas de CaixaBank en Córdoba, Eva Mesa, y el CEO de Silbon, Pablo López, en la firma del acuerdo. - FUNDACIÓN LA CAIXA

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación la Caixa, a través de CaixaBank, y Fundación Silbon han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha un programa de becas sociales destinado a jóvenes cordobeses con dificultades económicas.

Tal y como han detallado sendas entidades en una nota conjunta, gracias a esta alianza, tres jóvenes del programa CaixaProinfancia de la Fundación la Caixa, desarrollado en Córdoba por la entidad CIC Batá --con amplia experiencia en trabajo comunitario y formación para la inclusión--, podrán acceder a estudios de formación profesional en Silbon Formación, el centro educativo del Grupo Silbon que ofrece los ciclos de Grado Medio en Actividades Comerciales y de Grado Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

La iniciativa, que cuenta con una aportación de 10.000 euros por curso académico por parte de la Fundación la Caixa, a través de CaixaBank, busca fomentar la igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo profesional de jóvenes en riesgo de exclusión social. Las becas se concederán tras un proceso de selección conjunto entre Fundación Silbon, la Fundación la Caixa y CaixaBank, atendiendo a criterios socioeconómicos.

El programa se desarrollará durante el curso académico 2025-2026 y será difundido a través de medios digitales, redes sociales y eventos locales, con el objetivo de visibilizar el impacto positivo de esta colaboración en la comunidad cordobesa.

Este convenio, que ha sido firmado en las instalaciones de la firma cordobesa por Juan Jurado, presidente de la Fundación Silbon, Pablo López, CEO de Silbon, y Eva Mesa, directora del Centro de Empresas de CaixaBank en Córdoba, refuerza el compromiso de ambas entidades con la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables, la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el impulso de la cohesión social desde el ámbito educativo.

A través de la amplia red de oficinas de CaixaBank, la mayor de España, los profesionales pueden detectar las necesidades más urgentes y cercanas de cada territorio, y canalizar las ayudas de la Fundación la Caixa dirigidas a dar respuesta a estas necesidades. En 2023, se apoyaron casi 5.850 proyectos de más de 5.300 entidades sociales.