La Fundación Iberdrola España apoya la resiliencia de mujeres y jóvenes frente a adicciones y el abuso de la tecnología

La Fundación Iberdrola España ha visitado dos proyectos que apoya en Andalucía dentro de su programa social 'Futuro con Energía', ambos desarrollados por la red Proyecto Hombre. - FUNDACION IBERDROLA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Iberdrola España ha visitado dos proyectos que apoya en Andalucía dentro de su programa social 'Futuro con Energía', ambos desarrollados por la red Proyecto Hombre. En Sevilla, la entidad respalda la iniciativa 'Cuando la resiliencia es el camino para las mujeres', centrada en mujeres en situación de vulnerabilidad con problemas de adicción. En la provincia de Cádiz, colabora con el programa 'Conecta contigo', orientado a la prevención del uso problemático de las nuevas tecnologías entre menores, adolescentes y familias.

El presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, ha destacado en una nota de prensa que "estos proyectos ayudan a que colectivos en situación de vulnerabilidad puedan recuperar su autoestima, promover su autonomía y disponer de itinerarios formativos para su inclusión social y laboral. Forman parte de nuestros valores como entidad comprometida con la integración y la construcción de un mundo más justo, equilibrado y sostenible".

El proyecto 'Cuando la resiliencia es el camino para las mujeres' ayuda a 24 mujeres con problemas de adicción y a sus familias gracias a la colaboración entre Proyecto Hombre Sevilla y la Fundación Iberdrola España. Esta iniciativa, financiada a través del Programa Social Futuro con Energía, promueve el desarrollo personal, la autoestima y la inserción sociolaboral de las participantes, contribuyendo a su plena recuperación e inclusión social.

El programa, dotado con 40.000 euros, se estructura en tres fases: un trabajo inicial de autoconocimiento y fortalecimiento emocional, itinerarios formativos adaptados a las necesidades de cada participante y acciones orientadas a su integración sociolaboral. En total, se benefician directamente 24 mujeres e, indirectamente, cerca de 96 personas entre familiares y miembros de su entorno más próximo.

El presidente de la Fundación Centro Español de Solidaridad de Sevilla-Proyecto Hombre, Antonio Fragero, ha destacado el compromiso de la Fundación Iberdrola España con este programa residencial dirigido a mujeres con problemas de adicciones, señalando que su apoyo refuerza la sostenibilidad del proyecto y refleja una visión compartida de construir una sociedad más justa e inclusiva.

La Fundación Iberdrola España colabora también con la Fundación Centro Español de Solidaridad Jerez-Proyecto Hombre provincia de Cádiz, a través del programa 'Conecta contigo', centrado en el uso responsable de las nuevas tecnologías entre menores, adolescentes y jóvenes.

En esta edición del Programa Social Futuro con Energía, la entidad ha recibido una aportación de 40.000 euros para continuar con un trabajo que ya ha beneficiado a unas 14.000 personas en la provincia de Cádiz. El objetivo de 'Conecta contigo' es intervenir con población vulnerable --menores, adolescentes y familias-- con conductas de riesgo derivadas del abuso de las pantallas y la falta de competencias digitales. A través de talleres, actividades formativas y acompañamiento, el programa fomenta la gestión emocional, la autoestima y la comunicación familiar, promoviendo un uso saludable y equilibrado de la tecnología.

El director presidente de la entidad, Luis B. Bononato Vázquez, ha subrayado que, gracias al apoyo de la Fundación Iberdrola España, el programa ha permitido llegar a miles de personas, entre menores, familias y profesorado, y continuar ofreciendo formación y asesoramiento a los centros educativos y asociaciones que lo demandan.