Fundación MAS presenta su memoria anual y reafirma su compromiso social tras 16 años de trayectoria

Fotografía familiar de la entrega de un cheque de 25.000 euro a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). - FUNDACIÓN MAS

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación MAS ha presentado este miércoles su XIV Memoria de Actividades en el Centro de Actividades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), gestionado por la propia entidad y declarado de Interés Estratégico por el Ayuntamiento de Sevilla. El documento recoge el compromiso de la fundación con los ODS y hace balance de sus 16 años de trayectoria al servicio de la sociedad a través de sus cuatro áreas de actuación: formación, obra social, vida saludable y voluntariado.

El acto ha sido presidido por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP), María del Carmen Castillo, y el presidente de la Fundación MAS, Vicente Martín. Además, ha contado con el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Miguel Ángel Arauz; el secretario general de FP de la Junta, Florentino Santos; la directora general de FP, Inmaculada Troncoso, y representantes de instituciones empresariales y patrocinadores, principales fundaciones y asociaciones con las que colabora la Fundación, y voluntarios de la entidad.

El director de la Fundación MAS, Luis Miguel Pons Moriche, ha dado la bienvenida al acto y ha mostrado su agradecimiento por las alianzas reflejadas en la Memoria 2025, las cuales han contribuido a la labor de la entidad un año más.

Durante el trascursos del acto, la Fundación MAS ha hecho entrega de un cheque de 25.000 euro a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) como parte de la contribución de Fundación MAS y Grupo MAS en la VI campaña 'La Compra de tu Vida', destinada a la investigación, prevención y apoyo contra el cáncer. La iniciativa de la AECC ha contado con el respaldo de las aportaciones económicas de los clientes de Grupo MAS.

Tras ello, el presidente de Fundación MAS, Vicente Martín, ha subrayado que "esta memoria no es un libro de cifras, sino un compromiso", y ha asegurado que la entidad aspira a "seguir siendo útil en el futuro", con un enfoque "cada vez más centrado en contribuir a una sociedad más justa, con mayores oportunidades y mejor preparada para afrontar los cambios venideros".

Asimismo, ha destacado que el Centro de Actividades de los ODS de Fundación MAS es "un espacio vivo" y ha explicado que la elección de este lugar simboliza la voluntad de "seguir avanzando en un camino compartido". "Después de 16 años, no venimos a decir que hemos llegado, sino a renovar nuestro compromiso", ha concluido.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Educativo ha agradecido el compromiso de Grupo MAS, destacando su implicación en iniciativas vinculadas a la FP Dual, y otros programas educativos impulsados a través de la Fundación MAS, como el aula de formación en idiomas. En este curso, 13 alumnos de once centros educativos públicos están realizando sus prácticas en el Grupo MAS.