Futuroliva se celebrará del 7 al 9 de mayo en Baeza (Jaén) con la participación de 160 empresas

Presentación de Futuroliva 2026 - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Baeza (Jaén) acogerá del 7 al 9 de mayo la décimo cuarta edición de Futuroliva, la Feria del Olivar de la Comarca de La Loma que organiza Pópulo Servicios Turísticos y Culturales y que contará con la participación de 160 empresas expositoras.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén en funciones, Ana Mata, ha acompañado a Sebastián Moreno, responsable de la organización, en el acto de presentación de esta feria que se va a celebrar en el Nuevo Recinto Ferial de esta ciudad Patrimonio Mundial.

La feria, de carácter bienal, adelanta en esta edición su fecha habitual de celebración para dar respuesta a la petición del sector. Contará con más de 23.000 metros cuadrados para dar a conocer, de la mano de los profesionales del olivar, las tendencias actuales en cuanto a maquinaria.

Mata ha aplaudido la iniciativa de los organizadores con esta Feria del Olivar de la Comarca de La Loma que, como ha señalado "reafirma a Jaén y su posicionamiento en el mundo del aceite de oliva poniendo en la mesa oportunidades de futuro".

Al mismo tiempo, la delegada ha apuntado que el sector es "cada vez más dinámico en la búsqueda de la excelencia de la calidad en el proceso y en el producto final". En este acto, en el que también ha estado presente el alcalde en funciones de Baeza, Bartolomé Cruz, Mata ha resaltado que en esta iniciativa "el municipio hace valer su posicionamiento como mayor productor de aceite de oliva del territorio nacional".

Por su parte, la Diputación de Jaén, además de contar con un estand, estará presente con los AOVE Jaén Selección 2026 y el destino Oleoturismo en Baeza.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Lozano, ha subrayado que Futuroliva se constituye como "un espacio para la reflexión, para compartir, para el diálogo, pero sobre todo para conocer la innovación y atender las necesidades reales de los agricultores".

De ahí que desde la Administración provincial se ponga el foco en "la valorización de nuestro oro líquido, gracias a la estrategia Jaén Selección, que estará presente prestigiando nuestro oro líquido, y también a través de la formación de un espacio de diálogo el 8 de mayo para presentar el destino Oleoturismo en Baeza".