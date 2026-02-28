La gala del 28F homenajea a Rocío Jurado en el 20 aniversario de su muerte con una versión de 'Como yo te amo'

Los cantantes Falete, Raúle y María Parrado homenajean a Rocío Jurado en la gala de entrega de las medallas de Andalucía en el Teatro de la Maestranza de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gala de entrega de las medallas de Andalucía ha comenzado este sábado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con una actuación de homenaje a Rocío Jurado en el 20 aniversario de su fallecimiento.

Los cantantes Falete, Raúle y María Parrado han interpretado la canción 'Como yo te amo' acompañados del Coro Sunshine y el pianista Ale Romero.

Una actuación emotiva que ha sido precedida por un homenaje a las mujeres del barrio sevillano de Triana sobre una proyección del puente en el que un grupo de mujeres ha interpretado a capela el tema 'Que no daría yo'.

Dolores Durán González, Natividad Hidalgo Baena, María Isabel Morilla García, María Carmona Torres y María Jesús Suáres Abadía han sido las encargadas de abrir el telón con esta actuación.

Rocío Jurado fallecía a los sesenta y dos años de edad a causa de un cáncer de páncreas el 1 de junio de 2006 en Madrid. La cantante recibió en 1986 la medalla de Andalucía y es una de las artistas andaluzas más reconocidas.



