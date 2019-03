García Egea: "¿Alguien puede decirle a Cs y Vox que el enemigo es Pedro Sánchez?"

Publicado 23/03/2019 14:34:49 CET

Advierte de que "hoy vuelve Iglesias, pero se va a ir a casa con Sánchez" el día 28, porque "va a ganar" Casado las elecciones

CÓRDOBA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha cuestionado este sábado si "alguien puede decirle a Cs y Vox que el enemigo es Pedro Sánchez, que el adversario es la izquierda y que estamos en un momento crítico para España y necesitamos estar unidos contra la barbaridad de que Sánchez siga en La Moncloa".

En su intervención en la convención provincial del PP cordobés con candidatos a las alcaldías de los 77 municipios, junto a la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, García Egea ha espetado si "alguien puede decirle a todos esos partidos que critican a Pablo Casado que no se puede permitir un minuto más que siga Sánchez en La Moncloa", a lo que ha añadido que cree que "no han entendido que las siglas no es lo importante en este momento, sino que se necesita mirar por el bien de España y no perder más tiempo", porque "ahí fuera hay un señor que está dispuesto a poner a un relator y negociar los presupuestos de España en la cárcel".

"¿Alguien puede decirle a la gente que dice pensar por el bien de España que hoy al único que beneficia la fragmentación del centro derecha de España y los que creemos en la libertad y la unidad es a Pedro Sánchez?", ha preguntado García Egea, quien ha lamentado que "nadie se lo ha explicado a esta gente". Además, ha dicho que él no habla de voto útil, sino de "voto por España, reflexivo", de forma que "todo lo que no sea votar al PP en este momento es fragmentar el Congreso en mil pedazos y como único beneficiado a Pedro Sánchez".

García Egea también ha recordado la vuelta este sábado del líder de Podemos, Pablo Iglesias, si bien considera que "se va a ir a casa con Sánchez" el día 28 de abril, porque "va a volver y ganar" Pablo Casado las elecciones generales, al tiempo que ha manifestado que "si alguno dejó de votar al PP, porque pensaba que iba a encontrarnos fuera (en otro partido), es el momento que la gente confíe en el PP para que gane", ha remarcado.

Según ha aseverado, "sin abril no podrá haber mayo", en alusión a la victoria del PP también en las elecciones municipales, de forma que ha asegurado que si Pablo Casado gana los comicios de abril supondrá un apoyo para los candidatos del PP a las alcaldías, "a toda la gente que quiere ver su pueblo mejorar", la España rural, que "es la llena de buena gente, oportunidades y emprendedores que quieren impulsar su tierra y que no quiere que la gente se vaya", ha argumentado García Egea, quien ha confesado que esta convención le ha "reconciliado con el PP de los orígenes".

También, ha elogiado la gestión del PP al frente de la Junta, porque "el reto no era fácil", al tiempo que ha destacado en este caso que "siempre que se trabaja unidos, las cosas salen". Ante ello, ha enfatizado que "hoy Andalucía y el gobierno de Juanma Moreno se han convertido en el gran referente que tiene el PP para toda España", de hecho ha apuntado que Casado, en caso de llegar a La Moncloa, tomará el ejemplo de lo hecho en esta comunidad.

Igualmente, ha dicho que "Pedro Sánchez sabe dónde está el Valle de los Caídos, pero Pablo Casado sabe dónde está el Valle de los Pedroches, que es más importante", ironizando con que "Sánchez no va a los sitios donde no hay aeropuerto", de manera que "Casado es el único que conoce Andalucía y quiere de verdad a esta tierra", ha apostillado el popular.

Cabe señalar que en el acto también han participado el cabeza de lista por el PP cordobés al Congreso, Andrés Lorite; el candidato del PP a la Alcaldía de la capital cordobesa, José María Bellido; el presidente del PP provincial, Adolfo Molina; el cabeza de lista del PP al Senado y candidato a la Alcaldía de Cabra, Fernando Priego, y la secretaria general del PP cordobés y candidata a la Alcaldía de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, con la presencia del consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, y el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ante un auditorio de unas 500 personas.