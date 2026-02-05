Garrigues consolida su apuesta por Andalucía con el nombramiento de dos nuevos socios en Sevilla y Málaga

Caridad Ponce, nueva socia de Garrigues en el área de Tributario de Sevilla. - GARRIGUES

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Garrigues ha consolidado su apuesta por Andalucía con el nombramiento de dos nuevos socios en Sevilla y Málaga. En concreto, Caridad Ponce, en el área de Tributario de Sevilla; y Alberto García Luque, en Mercantil y Fusiones y Adquisiciones en Málaga, con efectos 1 de enero de 2026.

Según ha informado Garrigues en una nota, estas promociones son "una muestra de la apuesta por el crecimiento orgánico del despacho en una región clave para la compañía". Además, han destacado que estos nombramientos "representan un logro para el equipo en Andalucía y reflejan la excelente evolución que han experimentado las oficinas de la región en los últimos años, la cual permite seguir con la estrategia de promoción de socios en Andalucía".

Para el socio responsable de Garrigues en Andalucía, Carlos López Mariano, los nuevos socios --que han desarrollado su trayectoria profesional en Garrigues-- reforzarán la posición empresarial "como despacho de referencia en la región, gracias a la capacidad para ofrecer servicios locales del máximo rigor técnico, al profundo conocimiento del mercado y de los operadores jurídicos, así como del marco normativo regional y local". Y, "a la amplia experiencia asesorando a empresas y fondos internacionales con presencia en la zona", ha destacado.

A todo ello, el socio responsable de la oficina de Garrigues en Málaga, Alejandro Beigveder, ha añadido que "en Garrigues mantenemos la vocación de seguir contribuyendo --desde las oficinas en Málaga y Sevilla-- a un entorno de rigor profesional, seguridad y confianza, que favorezca el crecimiento de las empresas y el fortalecimiento de una sociedad más justa, ética y responsable".

Asimismo, en las oficinas de Sevilla y Málaga, trabajan en la actualidad más de 130 profesionales, "altamente especializados en todas las áreas del derecho de los negocios".

Además, han señalado que "nuestros profesionales combinan un profundo conocimiento del mercado local y del marco normativo regional con una alta especialización técnica, lo que les sitúa entre los profesionales andaluces mejor valorados en las distintas áreas de especialidad del derecho de empresa".

Por otro lado, "nuestro asesoramiento integral e innovador ha sido clave para participar en muchos de los proyectos, operaciones y transacciones más relevantes en los últimos años", han remarcado. Además, "cada uno de los profesionales que forman nuestra oficina se encuentra integrado en los distintos grupos de especialización de Garrigues que se organizan también transversalmente por sectores de actividad", han añadido.

Por tanto, han asegurado que "esto nos permite prestar un servicio de la máxima calidad técnica, adaptado a las necesidades de negocio de nuestros clientes y con una gran agilidad, constante innovación, acceso a tecnología y facilidad de integración de equipos".