Gavira anuncia un refuerzo en la medición de resultados e inversión de los patrocinios de la Junta a eventos

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local, Manuel Gavira (c), durante la sesión de control al gobierno del Pleno del Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha anunciado un refuerzo en la medición de resultados y los criterios de idoneidad en los patrocinio de eventos como los Premios Escaparate, celebrados el pasado 17 de septiembre en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla.

Preguntado por el patrocino de dicho acto, Gavira ha defendido su impacto "positivo" en el turismo de la ciudad y ha señalado que la mitad de los asistentes a la cena "eran de fuera de Sevilla". "¿Usted sabe qué significa eso? Pues alojamiento, restauración y servicios. Y otra cosa, por supuesto, empleo", ha destacado.

"Si me pregunta por los criterios del futuro, el retorno va a ser uno de ellos, pero vamos a reforzar la medición de resultados, vamos a cuidar la inversión analizando el coste del mercado y, por supuesto, la idoneidad", ha explicado este jueves en el Parlamento en respuesta a las preguntas de los grupos de la oposición.

La parlamentaria del PSOE-A, Verónica Pérez, ha calificado el patrocinio al evento como "un error" y ha señalado que con la llegada de Moreno a la Junta "se han multiplicado por cuatro" el gasto en eventos. "¿Usted va a seguir siendo cómplice del despilfarro para la promoción de Moreno Bonilla, señor consejero?", ha aseverado.

En esta línea, el diputado de Adelante Andalucía, Javier Montes, ha criticado la presencia de miembros de Vox en el evento cuando "predicaban el fin del derroche de los chiringuitos". Asimismo, ha puesto en cuestión el impacto del evento en la sociedad andaluza. "¿Quiere usted retorno económico y que de verdad ayude a la ciudad de Sevilla? Ponga tasa turística, limite pisos turísticos. Pero, usted está subyugado a la patronal del turismo y no les deja", ha asegurado.

También ha preguntado por los patrocinios el parlamentario de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, que ha señalado que la Junta ha gastado 20 millones en patrocinios en el primer cuatrimestre del año y ha asegurado que Gavira "defiende los intereses de su clase". "Ustedes se desdicen de todo lo que han dicho durante tantos años. La prueba del algodón no les ha durado ni un segundo", ha remarcado.

Ante las críticas de la oposición, Gavira ha respondido poniendo de ejemplos otros eventos con la presencia de cargos y miembros de los partidos. "¿A ustedes no les molestan los premios Escaparate? Los que les molestan es que no están en el Escaparate", ha aseverado el vicepresidente segundo recordando la presencia del ex alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, en otras ediciones de los premios.

"Vamos a analizar el coste del mercado para cuidar la inversión y, por supuesto, la idoneidad. Así que lecciones cero. A partir de ahora, a sus amigos de los sindicatos que se paguen las mariscas", ha concluido su replica al parlamentario de Por Andalucía.