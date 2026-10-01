Moreno promete a Vivas descuentos del 25% en los ferrys a Ceuta y una conexión marítima regular con el puerto de Málaga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Morenos (d) y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i) durante el encuentro del día de hoy. A 1 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente de la Junta de Andalu- Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se ha comprometido este jueves con su homólogo de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas (PP), a llevar a cabo una serie de iniciativas de colaboración entre ambos territorios, entre las que ha citado la de "promover una conexión marítima regular entre Ceuta y el puerto de Málaga para mejorar la conectividad" entre ambos lugares que "existe ya a través de helicóptero", así como la posibilidad de "aplicar descuentos de un 25% en el pasaje del ferry a Ceuta".

Así lo ha detallado el presidente andaluz en la comparecencia ante la prensa posterior a la reunión que Moreno y Vivas han mantenido este jueves en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, a la que también han asistido, por parte del Ejecutivo ceutí, sus consejeros de la Presidencia y Gobernación, Alberto Ramón Gaitán, y de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi, así como los vicepresidentes primero y tercero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz y Carolina España, respectivamente.

En el actual contexto de crisis en Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes a finales del pasado mes de julio, Moreno ha querido con esta reunión trasladar a Vivas "que los ceutíes sepan que no están solos", y que cuentan con el apoyo de Andalucía, una comunidad "hermana" de la ciudad autónoma, según ha subrayado.

El presidente de la Junta ha relatado que, en las últimas semanas, "Andalucía ha querido estar presente más que nunca, puesto que la situación así lo requiere y así lo sentimos la inmensa mayoría de los andaluces" en Ceuta, y ha defendido que "recibir en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno de Andalucía, al presidente Vivas", refleja el "enorme vínculo" que une a Andalucía y Ceuta, de carácter "no solamente institucional, sino social, económico, histórico y familiar".

Moreno ha reivindicado el "acompañamiento" que desde Andalucía se está dando y se quiere seguir ofreciendo a Ceuta, que "se traduce en apoyo y colaboración en varios temas", según ha agregado antes de aseverar que "no vamos a soltar la mano al pueblo ceutí en ningún momento".

El presidente andaluz se ha referido a lo ocurrido en Ceuta como "una invasión, un drama humanitario y un problema de gestión" en relación a "las personas que han llegado" a la ciudad autónoma "asaltando la frontera de España", que es también "la frontera de Europa", según ha remarcado.

De igual modo, ha explicado que se ha encomendado la "tarea" de "no dejar que se apague el foco" sobre Ceuta, que "ocupa hoy un espacio propio en la agenda institucional y social de Andalucía", según ha subrayado, y en esa línea ha recordado iniciativas como la de ondear la bandera ceutí ante el Parlamento andaluz en el día oficial de la ciudad autónoma, el pasado 2 de septiembre, al tiempo que ha lamentado que "sólo el bloqueo de los grupos de la oposición" al Gobierno de PP-A y Vox ha "impedido" que se celebre "un debate sobre Ceuta en la Cámara" andaluza.

De igual modo, Moreno ha añadido que en la parte que le "corresponde" como presidente andaluz está haciendo que "la voz de Ceuta se escuche en todos los foros" en los que participe, y que, "como co-presidente" del Comité de las Regiones de la Unión Europea, ha llevado a dicha institución "la crisis desatada en Ceuta", y ha hablado "con numerosos presidentes, alcaldes" que le han trasladado la "solidaridad de distintas ciudades de Europa con la de Ceuta".

INICIATIVAS DE COLABORACIÓN

Moreno ha explicado que en el marco de esta reunión han compartido y analizado una serie de iniciativas que van a impulsar de forma conjunta, entre las que ha citado la de "poner a disposición de las empresas de Ceuta la potente red internacional" de la agencia Andalucía Trade, con "presencia en los cinco continentes", para proyectos de internacionalización de las empresas ceutíes.

Además, ha explicado que "se ha previsto organizar, a través de la Cámara de Comercio y las conferencias empresariales provinciales, encuentros bilaterales entre empresas andaluzas y ceutíes", y, "en materia de turismo, cuando superemos la crisis actual", se plantea llevar a cabo una "programación conjunta de promoción para atraer turistas a ambos lados del Estrecho" de Gibraltar.

"Vamos a promover una conexión marítima regular entre Ceuta y el puerto de Málaga para mejorar la conectividad" que "existe ya a través de helicóptero", y "queremos fortalecer también la relación" entre los puertos de Andalucía y la ciudad autónoma "para la generación de nuevas sinergias y estrategias", ha dicho también Moreno, que ha explicado asimismo que "se ha iniciado también una campaña en redes sociales para apoyar a la comunidad turística de Ceuta y de Andalucía".

Asimismo, ha apuntado que desde la Junta se está "estudiando la fórmula para aplicar descuentos de un 25% en el pasaje del ferry a Ceuta", y que "desde la Secretaría General de Universidades, en colaboración con la Universidad de Granada, se está desarrollando un plan de actividades con Ceuta", así como ha anunciado el impulso de "una programación cultural con carácter extraordinario, pero también con carácter estable" entre ambos territorios.

Moreno también ha avanzado que se van a ampliar a Ceuta "los programas deportivos que ya viene desarrollando Andalucía", como el 'Mentor 10', y ha aseverado que "todos estos acuerdos van en la dirección" de "ayudar, colaborar, cooperar con la ciudad autónoma, especialmente en este difícil tránsito que están pasando todos sus vecinos".

El presidente andaluz ha lamentado que "la incompetencia o la insensibilidad, o ambas cosas", por parte del Gobierno de España "están imposibilitando" que la "normalidad llegue lo antes posible" de nuevo a Ceuta, ciudad autónoma a la que la Junta también pone a su "entera disposición" las delegaciones con las que cuenta fuera de Andalucía, en Madrid, Barcelona y Bruselas, según ha indicado también Juanma Moreno.

VALORACIÓN DEL PRESIDENTE CEUTÍ

Por su parte, Juan Jesús Vivas ha manifestado que "Andalucía no puede disociarse ni concebirse sin Ceuta, ni Ceuta puede concebirse sin Andalucía, porque nos une la historia rica y diversa y la geografía, a pesar de que tenemos un estrecho de por medio, pero ya se encargó Hércules de que eso no ocurriera con las dos columnas".

"Andalucía y Ceuta tienen un alma profunda, gestada, formada a través de una historia milenaria y compartida", según Vivas, quien ha agradecido el apoyo de la comunidad andaluza y de Juanma Moreno en una "de las situaciones más difíciles" de la historia que vive la ciudad autónoma, con una "invasión" de cerca de 90.000 personas, en una población de 83.000 vecinos.

"La situación de Ceuta sigue siendo absolutamente insostenible", según Vivas, quien ha apuntado que la permanencia aún de unas 15.000 personas está teniendo un "impacto demoledor" y significa "un deterioro gravísimo de la seguridad", en el funcionamiento de los servicios fundamentales y en la actividad económica.

"Se está poniendo en alto riesgo nuestra convivencia y estamos en alerta máxima desde el punto de vista de la seguridad nacional", según ha expuesto el presidente ceutí, recalcando que sus ciudadanos "han visto perdida parte de su seguridad, de su estabilidad y de su libertad". "El día a día de Ceuta parece una crónica de sucesos, con altercados, reyertas, delitos y violencia", ha apuntado.

Ha señalado que la forma de que Ceuta tiene de volver a la normalidad es mediante el retorno a Marruecos de todas las personas que llegaron de manera "masiva e ilegal" los días 30 y 31 de julio.

Finalmente, sobre las medidas acordadas con Juanma Moreno, ha manifestado que, sin duda, son muy importantes porque afectan a ámbitos tan estratégicos como el desarrollo económico y la innovación; la energía y la sostenibilidad; el turismo y la conectividad, o la formación, la universidad y el empleo.