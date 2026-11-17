El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), durante el turno de preguntas en una nueva edición de los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha considerado necesario impulsar un "cambio de legislación" en España para combatir mejor el narcotráfico, y ha considerado que "no cabe en la cabeza" el que la Policía y la Guardia Civil no estén ya reconocidas como "profesiones de riesgo".

Son ideas que el también líder de Vox en Andalucía ha trasladado durante su participación en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía organizado en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol, en la que ha subrayado la prioridad que para él tiene la Justicia entre las "patas" en las que se sustenta la consejería que dirige.

Así, ha señalado que, aunque tanto el turismo como la desregulación son cuestiones a las que concede importancia, cree que él se debe "centrar en la Justicia", y al respecto ha llamado la atención acerca de que lleva escuchando al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, realizando "el mismo discurso" sobre cómo está dicho servicio en la comunidad autónoma "desde hace 20 años", porque él considera que "los problemas son los mismos" desde entonces.

Gavira ha defendido en esa línea que "hay un problema con la justicia, y hay que poner el acento con la justicia", y al respecto ha puesto de relieve que la que dirige es la Consejería de Justicia que "va a tener el presupuesto más alto" en esa materia "de la historia de Andalucía".

El vicepresidente segundo ha abogado así por poner "el acento" en actuaciones en relación con los empleados del sistema, con las infraestructuras y con el uso de un sistema digital, desde el objetivo común de que "el problema de la Justicia sea mucho menos problema para los andaluces".

En relación al narcotráfico como un problema para Andalucía ante el "aumento" del mismo que se está registrando, Gavira ha destacado que "una de las primeras medidas que ha adoptado la Secretaría General de Justicia" vinculada a su consejería es un "refuerzo" e "incremento de la plantilla" de trabajadores de la administración de justicia en "las zonas de Andalucía donde hay más narcotráfico".

"Hemos sido cuidadosos en que esos refuerzos vayan a las zonas más 'tensionadas' por el tema del narcotráfico", ha valorado así el vicepresidente de la Junta, quien ha defendido que el Ejecutivo andaluz ha actuado en el marco de su "responsabilidad" y su "obligación", pero también ha exigido al Gobierno de España, "a través del propio Consejo de Gobierno, más recursos materiales, más recursos humanos".

"Hemos solicitado el cambio de legislación" también, porque "no puede ser que un guardia civil o un policía nacional se bata el cobre con un narcotraficante y el delito lo está cometiendo el policía o la guardia civil", ha comentado Manuel Gavira para defender que "hay que hacer modificaciones legislativas", porque "no parece de recibo que, después de tantos años, Policía Nacional y Guardia Civil no tengan la consideración de profesión de riesgo".

El vicepresidente segundo ha aseverado que eso "no se concibe en la cabeza de nadie", y es "un debe que tendrá que cubrir el próximo Gobierno de España" que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre, según ha abundado antes de incidir en reivindicar que desde la Junta de Andalucía han puesto "encima de la mesa" su parte del trato, la de "reforzar, ampliar" el número de funcionarios.

TURISMO

Por otro lado, en relación al turismo, el consejero del ramo ha defendido su idea de que hay que "pasar del volumen al valor, pero sin rechazar el volumen", de forma que él no quiere "que dejen de venir visitantes a Andalucía", sino que lo que quiere es que "tengan más valor esos visitantes, que vengan más días" y se gasten "más dinero", y que todo ello permita "ir generando riqueza, empleo y oportunidades" en esta región.

Además, Gavira ha apuntado que ya ha dicho que se necesita "crear un turismo que no sólo se centre en los sitios que todos conocemos" y "en los meses que todos conocemos, sino que el turismo se pueda repartir por toda Andalucía, y podamos tener un turismo todos los días del año". "Y también he dicho que aspiramos a un modelo turístico donde haya un equilibrio entre el residente y el visitante", ha agregado.

El consejero ha apuntado además que "Andalucía tiene mucho que conocer que no se conoce", y al respecto ha indicado que en los Presupuestos de la Junta han dedicado inversión para que el "turismo rural", el de "pueblos pequeños en Andalucía", esté "puesto en valor", para lo cual van a "utilizar los recursos económicos de la Consejería" que dirige, según ha puesto de relieve.

"El objetivo es ese, que la riqueza, el empleo, las oportunidades que genera el turismo se generen en toda nuestra tierra", ha resumido Manuel Gavira para concluir.