Gavira (Vox) afirma que ya se verá si se dan "bruces con la realidad del BOJA" y espera legislatura "muy fructífera"

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 8 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos parlam - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actual portavoz de Vox en el Parlamento andaluz y futuro vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira, ha afirmado este miércoles que están deseando empezar a "trabajar cuanto antes" en el nuevo Gobierno andaluz y que los andaluces perciban "lo bueno" que es el acuerdo firmado con el PP-A, al tiempo que ha expresado que ya se verá si se dan "de bruces" o no con la realidad del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En rueda de prensa en el Parlamento, Gavira ha manifestado que el acuerdo de gobierno suscrito con el PP-A es tan "bueno" que incluso merece la pena "ampliarlo", mientras que no ha querido desvelar si están manteniendo contactos con ese partido sobre otros asuntos que no se han reflejado en el documento de 150 medidas que se hizo público el pasado jueves.

"Que el portavoz nacional de Vox ha dicho que hay unas negociaciones paralelas, bueno, pues pregúntenle ustedes", ha manifestado en relación con el hecho de que José Antonio Fúster señalo el lunes desde Madrid que la intención de Vox es tener cargos en organismos públicos andaluces como puede ser la televisión pública, Canal Sur, pero que aún negocian con el PP cómo canalizar esta participación, después de sellar un acuerdo para el gobierno de la comunidad autónoma.

"Yo no voy a adelantar lo que hablamos en privado con el Partido Popular, porque sería incumplir mi palabra y mi compromiso sobre la discreción", ha añadido.

En cuanto al hecho de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, expresara el domingo, en su discurso de toma de posesión del cargo, que esperaba una "legislatura fructífera o no será", Gavira ha manifestado que Vox es un "socio fiable y predecible y queremos que el acuerdo se cumpla". "El señor Moreno dice que será o no será fructífera la legislatura, pues vamos a ponernos a que sea muy fructífera y muy buena para los andaluces, porque es nuestra voluntad", ha sentenciado Gavira.

Ha añadido que Vox ha llegado a un acuerdo con el PP "para que esas medidas que son buenas para los andaluces se ejecuten", y ha recordado que Vox ya firmó con Moreno un acuerdo de investidura en el año 2019 que lo hizo presidente y "no fue Vox quien lo incumplió".

A preguntas sobre la falta de experiencia de Vox en el Gobierno andaluz y la posibilidad de que se "dé de bruces" con el BOJA, ha manifestado que ya se verá si nos "damos de bruces con la realidad del BOJA" o no.

Ha insistido en la voluntad de Vox de cumplir un "buen acuerdo" de 150 medidas "que van a permitir que la Junta se ponga al servicio de los andaluces; de la prioridad nacional; de nuestro campo y de las familias y los trabajadores con la bajada de impuestos que hemos pactado".

Gavira ha señalado que ya está trabajando en la conformación de los equipos de la macroconsejería que ostentará para que el "traspaso sea rápido para ponernos a trabajar cuanto antes".

"No hay que perder nada de tiempo", ha añadido Gavira, quien ha manifestado que se tienen que elaborar unos presupuestos de la comunidad para 2027 donde se tienen que "reflejar" medidas del acuerdo de PP-A y Vox.

En cuanto a quién lo sustituirá como portavoz de Vox en el Parlamento, ha manifestado que están trabajando en la configuración del grupo parlamentario, al tiempo que ha señalado que desconoce cuándo será la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, jueves o viernes, algo que compete decidir al presidente de la Junta.

Sobre el hecho de que Vox no asistiera este pasado lunes al acto conmemorativo por el nacimiento de Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza, celebrado en el Parlamento, ha indicado que, "evidentemente, nosotros no vamos a asistir a los actos relacionados con Blas Infante porque consideramos que el modelo de Blas Infante no es el modelo que Vox quiere para Andalucía".

Así, ha confirmado que Vox tampoco asistirá al acto que se desarrolla en agosto por el aniversario del asesinato de Infante y "nuestra posición en esto no va a cambiar". Ha expresado que respetan las ideas de Blas Infante, pero que no las comparten. En cuanto a si asistirán a los actos por 4D, Día de la Bandera Andaluza, y por el 28F, Día de Andalucía, ha apuntado que ya se verá cuando se acerquen esas fechas.