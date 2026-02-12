Geólogos asesoran a Cenes de la Vega (Granada) ante la "preocupación" por los deslizamientos

Desprendimiento en Cenes de la Vega (Granada). Archivo. - EUROPA PRESS

CENES DE LA VEGA (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El municipio de Cenes de la Vega (Granada) ha recibido en los últimos días asesoramiento de geólogos ante la "preocupación" que se mantiene por los deslizamientos derivados de las lluvias, el último este pasado miércoles en el Camino Viejo de Güéjar que ha llevado a varios vecinos a abandonar sus viviendas.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha explicado este jueves durante una visita a la localidad que, pasada la fase de inundaciones, son los desprendimientos lo que fundamentalmente preocupa ahora.

"Hay que monitorizar muy bien todas las zonas del municipio, como ya se está haciendo. La unidad de Protección Civil de la Subdelegación, los geólogos, ya estuvieron aquí en el municipio asesorando de alguna manera a los técnicos y también a la alcaldesa", ha dicho Montilla en declaraciones a los periodistas.

La regidora, Montserrat Muñoz, ha informado de que esta pasada noche hubo otro pequeño desprendimiento en este mismo punto del Camino Viejo de Güéjar donde el miércoles cedió una ladera provocando que los dos coches que había en ese momento aparcados en la vía cayeran también afectando asimismo a una casa prefabricada que no estaba ocupada.

"Estuvimos hablando con los vecinos que viven en las casas que hay arriba" y "sí es verdad que se fueron a dormir con familiares y estamos muy pendientes", ha relatado, mostrándose consciente de que debe acometerse una "actuación urgente".

El municipio está valorando cuál es la mejor manera de intervenir, para lo que antes deberá dejar de llover. Por el momento, siete calles siguen cortadas y once lo están parcialmente mientras se mantiene una "vigilancia constante" especialmente en las zonas donde hay viviendas.

En términos generales el subdelegado ha explicado que ahora empieza la fase de "recuperación" y de "reconstruir todo lo que la borrasca ha destruido" en la provincia, para lo que se está trasladando a los alcaldes las ayudas a las que pueden acceder una vez que se ha hecho la declaración de zona de emergencia para los territorios afectados por las últimas borrascas.

Más allá de eso, "también las ayudas de Protección Civil para las actuaciones inmediatas y urgentes que han hecho los distintos ayuntamientos para atender la situación, para que vuelvan a funcionar los servicios básicos, quitar la tierra de las calles que se han podido cortar".

"Es decir, ese tipo de actuaciones urgentes que han tenido que hacer los ayuntamientos porque era necesario hacerlo en ese momento y que sepan que las administraciones vamos a estar ahí para apoyarlos y para cubrir de alguna manera esos gastos", ha explicado el subdelegado.

Montilla ha detallado que la situación de los embalses y de los ríos es "estable" pero ha llamado a la precaución porque aunque este jueves las lluvias han cesado "mañana vuelve a llover".

"Y otra vez estaremos muy pendientes de los caudales de los ríos y de cómo están los embalses, que lógicamente hoy están todos desembalsando preparándose para las lluvias de mañana", ha informado.