Los geoparques de Granada y Algarvensis formalizan en Portugal su hermanamiento como Geoparques Mundiales de la Unesco

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GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Geoparque de Granada ha participado en el Congreso Internacional de Turismo, Hospitalidad y Eventos celebrado en la Universidad del Algarve (Portugal) y durante el cual el geoparque granadino y el de Algarvensis han formalizado su hermanamiento como Geoparques Mundiales de la Unesco.

En este sentido han informado desde la Diputación de Granada, que detalla que durante la visita, además de la rúbrica del hermanamiento, la delegación granadina ha conocido de primera mano el trabajo que desarrolla el Geoparque Algarvensis, integrado por los municipios portugueses de Albufeira, Loulé y Silves, al sur del país vecino.

El encuentro ha permitido compartir e intercambiar experiencias y conocimientos especialmente relevantes en materias como la gestión integral del territorio, la divulgación científica, el turismo responsable y la conexión entre patrimonio, paisaje y desarrollo rural.

La firma de este acuerdo representa la voluntad compartida de aprender mutuamente, intercambiar buenas prácticas y desarrollar proyectos conjuntos que acerquen a ambos territorios y a sus comunidades.

En este sentido, el hermanamiento nace con la vocación de convertirse en una alianza activa y duradera, capaz de conectar administraciones, centros educativos, empresas locales, espacios de interpretación, personal técnico y ciudadanía.

El protocolo contempla el impulso de acciones concretas orientadas al intercambio de conocimientos, la promoción conjunta y el desarrollo de iniciativas que generen beneficios tangibles para las comunidades locales. Asimismo, permitirá fortalecer la proyección internacional de ambos geoparques y crear nuevas oportunidades de cooperación a ambos lados de la Península Ibérica.

Para el Geoparque de Granada, este hermanamiento tiene un importante valor estratégico e institucional. La alianza refuerza su presencia en el ámbito internacional y consolida el trabajo en red dentro de la Red Mundial de Geoparques (Global Geoparks Network).

La firma pone también de manifiesto el papel de los geoparques como espacios de cooperación internacional abriendo nuevas oportunidades de colaboración entre territorios. "Porque más allá del reconocimiento de la Unesco, estos territorios trabajan desde la proximidad con sus municipios y comunidades para conectar la geología con la cultura, el paisaje, la economía local, la investigación, la educación y la identidad de quienes los habitan", señalan desde la Diputación.